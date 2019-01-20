В Казани состоялся одиннадцатый по счету Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. Субботнее Мастер-шоу выиграла команда дивизиона Чернышева, а сама игра завершится уже после подписания этого номера в печать. Впрочем, спортивный результат в таких шоу стоит точно не на первом месте.

"Ак Барс" больше всех в КХЛ - трижды выигрывал Кубок Гагарина. При этом Казань, так уж получилось, впервые принимала Матч звезд. Зато дебют на этом поприще получился с размахом. Мероприятия по новой традиции растянулись на всю неделю - помимо мастеров КХЛ в хоккей играли и женщины, и молодежь, и ветераны - и затронули не только главный город республики. Своя частичка праздника досталась также Нижнекамску и Альметьевску, так что география тоже впечатлила.

Каждый год Лига старается придумать что-то новенькое, хотя глобально формат шоу в третий раз остается неизменным - участники делятся на четыре команды, по дивизионам, и проводят мини-турнир. А вот конкурсы чуть изменились. Всего в Казани их было шесть. Из программы исчез любимый многими конкурс на самый эффектный буллит, но его с успехом заменило испытание "надежная защита", в котором хоккейные пенальти исполняли абсолютно все полевые игроки.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель приехал в Казань, даже несмотря на простуду

Поскольку Матч звезд - прежде всего шоу, то в нем нашлось место для всяких шуток и неожиданностей. Например, на лед выскочил футболист Дмитрий Сычев, пытавшийся поразить ворота мячом. Отличились вратари: Константин Барулин порадовал смокингом и цилиндром - в наряде лондонского денди он, кстати, забил гол броском через всю площадку, а Юлиус Гудачек исполнил танец с очаровательной звездой Женской хоккейной лиги Николь Чупковой.

Музыки и необычных костюмов вообще было много, от чего Мастер-шоу с трибуны смотрелось действительно здорово и свежо. Четверка игроков екатеринбургского "Автомобилиста", например, покаталась в нарядах мушкетеров под великое "Пора пора порадуемся". Команда дивизиона Боброва вместе с телеведущей Натальей Кларк, в этом матче выступавшей ассистентом главного тренера Ильи Воробьева, в полном составе исполнила танец с клюшками. Над синхронностью действий хоккеистам хорошо бы еще поработать, но посмеялись все от души. Ну а особенно публику тронул Мэтью Майоне, который взял в руки гитару и исполнил песню.

Отдельных оваций удостоился Данис Зарипов - единственный хоккеист, пять раз побеждавший в Кубке Гагарина. Трижды он делал это с "Ак Барсом".

Приехал в Казань и президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Швейцарец не нарушил традицию быть на Матче звезд, даже несмотря на простуду. Приветственную речь он произнес полностью на русском. После чего нашел время для разговора с журналистами и на вполне серьезные темы.

Прокомментируете отмену Кубка мира? Сделан ли шаг к тому, чтобы игроки из НХЛ поехали на следующую Олимпиаду?

Рене Фазель: Для меня стало несколько удивительным то, что НХЛ не смогла договориться с профсоюзом игроков по поводу Кубка мира. Но что есть, то есть. Конечно, я немного разочарован из-за этого. Если они не смогли прийти к соглашению в этом вопросе, то непохоже, что они смогут сделать это по поводу Олимпиады в Пекине. Нам остается только наблюдать за ситуацией. И я надеюсь, что игроки НХЛ все-таки поедут на Олимпиаду.

Молодежный чемпионат мира-2023 примет Новосибирск или Омск и Новосибирск?

Рене Фазель: При подаче заявок мы обсуждали Новосибирск. И когда решение было принято, мы получили запрос от российской стороны по поводу Омска. Мы в курсе ситуации насчет арены в этом городе. И данный турнир - хороший повод ее реконструировать. Новосибирск точно примет матчи сборной России, а также полуфиналы и финал. Омск же станет вторым городом. Думаю, ничего плохого в этом нет. От этой ситуации выиграют все.

Факты

Все победители конкурсов Матча звезд

Круг на скорость - Дмитрий Кагарлицкий, дивизион Боброва (13,016 сек)

Эстафета хоккейного мастерства - Игорь Бобков, дивизион Чернышева (6 отраженных бросков)

Самый эффектный буллит - дивизион Боброва за командный танец

Эстафета хоккейного мастерства - дивизион Чернышева

Сила броска - Александр Елесин, дивизион Тарасова (164,22 км/ч)

Точность броска - Сергей Широков, дивизион Чернышева (17,064 сек)

Хоккейный биатлон - дивизион Чернышева (3 минуты и 14,577 сек).