Рогозин сообщил о готовности создать ракету для полетов на Луну и Марс

Сверхтяжелую ракету для полетов на Луну и Марс создаст Роскосмос. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин подтвердил готовность к реализации этого проекта.

"Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - написал Рогозин на своей странице в Twitter по итогам совещания в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения в подмосковном Королеве.

Ранее стало известно, что сверхтяжелая ракета для полетов на Луну и Марс будет называться "Енисей". В соответствии с планами конструкторов, на первом этапе она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ракета может состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота составит предположительно около ста метров.

Эксперты утверждают, что в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты "Союз-5", а третью ступень создадут в рамках проекта ракеты "Ангара-5В", над которым работают в Центре имени М. В. Хруничева.