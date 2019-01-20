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Рубрика: Общество

Рогозин сообщил о готовности создать ракету для полетов на Луну и Марс

Сверхтяжелую ракету для полетов на Луну и Марс создаст Роскосмос. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин подтвердил готовность к реализации этого проекта.

"Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - написал Рогозин на своей странице в Twitter по итогам совещания в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения в подмосковном Королеве.

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Ранее стало известно, что сверхтяжелая ракета для полетов на Луну и Марс будет называться "Енисей". В соответствии с планами конструкторов, на первом этапе она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ракета может состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота составит предположительно около ста метров.

Эксперты утверждают, что в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты "Союз-5", а третью ступень создадут в рамках проекта ракеты "Ангара-5В", над которым работают в Центре имени М. В. Хруничева.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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