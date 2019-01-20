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20.01.2019 19:22
Рубрика: Спорт

Пусто в Рупольдинге

Сборная России неудачно выступила на этапе в Германии
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7769 (11)
Сборная России неудачно выступила на пятом этапе Кубка мира, проходившем в немецком Рупольдинге. В шести других гонках наши биатлонисты не поднялись на пьедестал ни разу.

Отсутствие медалей особенно тяжело принять на фоне сказочного четвертого этапа в Оберхофе, где россияне взяли сразу три "золота". Напомним, в спринте победил Александр Логинов, а две другие награды мы взяли в эстафетах. Без громких слов о "встающем с колен российском биатлоне" предсказуемо не обошлось, однако Рупольдинг показал, что эйфория наступила преждевременно.

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Одним из ключевых факторов эстафетных успехов россиян в Оберхофе стала невероятная работа на огневых рубежах в сложнейших погодных условиях. Парадокс, но в безветренном Рупольдинге именно стрельба оказалась нашим слабым местом. У мужчин Дмитрию Малышко и вовсе не хватило дополнительных патронов, и пришлось забегать на штрафной круг. В итоге лишь пятое место. Не катастрофа, но определенно разочарование.

Состав женской команды изначально не располагал к большим ожиданиям. Тренеры поменяли трех биатлонисток из четырех, причем, как и в Оберхофе, в квартете оказались две дебютантки. В итоге снова возникли проблемы со стрельбой: наши девушки использовали 14 дополнительных патронов - больше, чем кто-либо из пятерки сильнейших, которую сборная России и замкнула.

Что касается индивидуальных гонок, то продолжения банкета главным образом ждали от лидера мужской команды Александра Логинова. Однако ему тоже помешали промахи. В спринте он был пятым, а во вчерашнем масс-старте три ошибки на огневых рубежах отбросили его лишь на 17-е место.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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