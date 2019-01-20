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Рубрика: Экономика

Сирия приобрела 200 тысяч тонн российской пшеницы

Сирия закупает российскую пшеницу из-за рекордного неурожая 2018 года. В январе было приобретено 200 тысяч тонн российской пшеницы в кредит, этого объема хватит Сирии более чем на 45 дней.

В феврале САР намеревается купить столько же зерна по цене около 311 долларов за тонну. Об этом заявил гендиректор государственной Организации по торговле и производству зерновых Юсеф Касим. Всего Организация заключила восемь контрактов на поставку пшеницы весом 1,3 миллиарда тонн.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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На урожай в 2018 году повлияли плохие погодных условия. Производство пшеницы в Сирии снизилось больше, чем в два раза, и составило 1,2 миллиона тонн зерна, что является самым низким показателем за последние 29 лет, передает РИА Новости.

До начала военного конфликта в Сирии страна производила до четырех миллионов тонн зерна в год.

Россия направила на экспорт рекордных 40 миллионов тонн пшеницы на сумму 147 миллиардов долларов за минувший сельскохозяйственный год. То есть практически в два раза больше, чем годом ранее. Таким образом, РФ на данный момент является бесспорным мировым лидером по экспорту пшеницы. Ни одна страна мира не имела подобных показателей последние 30 лет. Основным конкурентом РФ на этом рынке являются США.

Экономика АПК В мире Ближний Восток Сирия
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