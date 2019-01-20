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Рубрика: Общество

США запустили секретный разведывательный спутник

Фото: AP Photo/Matt Hartman Фото: AP Photo/Matt Hartman
Фото: AP Photo/Matt Hartman

Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником национального управления военно-космической разведки США. Старт состоялся с пускового комплекса базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Об успешном запуске информирует ULA на своем сайте. Старт ракеты первоначально должен был состояться восьмого декабря прошлого года и неоднократно переносился из-за технических проблем.

Ракета выводит на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США, все подробности о назначении аппарата засекречены. Официально данная миссия обозначена кодом NROL-71.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре спутника типа KH-11. По имеющимся данным, стоимость одного спутника составляет два миллиарда долларов.

Общество Космос В мире США
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