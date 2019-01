Умер агент ЦРУ из "Операции "Арго" Тони Мендес

На 79-м году ушел из жизни бывший агент ЦРУ Тони Мендес, роль которого сыграл в своем "оскароносном" фильме "Операция "Арго" Бен Аффлек, сообщает Deadline.

В центре событий картины - самый известный эпизод в карьере разведчика - легендарное "Канадское дело", в ходе которого ему удалось вывезти из революционного Ирана шестерых американских дипломатов.

Tony Mendez, the real CIA spy behind Argo dies aged 78 https://t.co/dzRGcR5FLz — BBC News (UK) (@BBCNews) 20 января 2019 г.

Мендес никогда не планировал работать на спецслужбы. Молодой дизайнер из конструкторского бюро случайно ответил в 1965 году на объявление в газете с предложением о работе по профессии, даже не предполагая, что работать ему придётся в американской разведке.

Следующие 25 лет Мендес обеспечивал выполнение технических операций в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии: подделывал документы, готовил прикрытие, копировал схемы.

После почетного выхода на пенсию Тони Мендес выпустил несколько аналитических книг, посвященных работе спецслужб. Самая последняя выйдет уже посмертно, в мае.

Она будет называться "Московские правила: Тайная тактика ЦРУ, которая помогла США выиграть в Холодной войне" (The Moscow Rules: The Secret CIA Tactics that Helped America Win the Cold War).