Умер продюсер "Рэмбо", "Терминатора" и "Красной жары"

Венгерский продюсер и бизнесмен, правительственный комиссар по развитию и сохранению венгерского кинематографа Эндрю Джордж Вайна скончался 20 января в своем доме в Будапеште на 74-м году жизни. Об этом сообщило издание Index, уточняя, что причиной смерти Вайны стала тяжелая болезнь.

Эндрю Джордж Вайна родился 1 августа 1944 года в Будапеште и эмигрировал с родителями в США в 1956 году, когда ему было двенадцать лет.

В США какое-то время работал парикмахером - до того, как вместе с Марио Кассаром основать продюсерскую компанию Carolco Pictures. Которая затем обанкротилась после провала "Шоугёлз" Верхувена и "Острова головорезов" Харлина.

Всего на счету Вайны более сорока лент, включая фильмы линеек "Рэмбо" и "Терминатор", "Красную жару", "Цвет ночи", "Человека эпохи Возрождения", "Судью Дредда" (1995 года), картины "Тринадцатый воин", "Тумстоун", "Сердце Ангела" и третью часть "Крепкого орешка".