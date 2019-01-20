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20.01.2019 15:38
Рубрика: Культура

В Италии объявили "месяц тишины" ради записи скрипок Страдивари

Текст: Нива Миракян (Рим)
Власти Кремоны (область Ломбардия) попросили жителей города на протяжении целого месяца соблюдать тишину для реализации проекта по записи аутентичных скрипок Страдивари.
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

Кремона - мировая столица скрипки, в которой располагались мастерские таких выдающихся создателей смычковых инструментов, как Антонио Стардивари, Николо Амати и Джузеппе Гварнери дель Джезу. По сей день в городском музее хранятся наиболее известные в истории музыки скрипки и виолончели их производства. Эти непревзойденные по звучанию инструменты (Страдивари более всех других мастеров приблизился к природному тембру человечного голоса) по-прежнему поддерживаются в рабочем состоянии. Однако, по мнению специалистов, смычковые имеют свой срок службы, и их уникальное звучание может быть утеряно в любой момент. "Инструменты имеют свой жизненный цикл. Мы восстанавливаем их, реставрируем, настраиваем, однако, когда они достигают определенного возраста, то становятся слишком хрупкими и отправляются на заслуженный отдых", - подчеркивает директор знаменитого музея скрипки в Кремоне Фаусто Каччьятори.

Фото: depositphotos.com
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Ради сохранения уникального звучания скрипок Страдивари для будущих поколений власти Кремоны запустили спецпроект Banca del suono ("Библиотека звуков"), нацеленный на создание к 2020-му году цифровой базы данных. В нее попадут тональные гаммы, сделанные на двух скрипках, одном альте и одной виолончели, отобранных из городского музея. По словам звуковых инженеров, участвующих в проекте, хранящиеся в базе записи можно будет не только слушать, но также моделировать при помощи специального программного обеспечения, что позволит создавать принципиально новые мелодии.

Чтобы передать звучание во всей полноте, специалисты используют 32 высокочувствительных микрофона, поэтому любой посторонний звук способен в одну секунду уничтожить все их старания - музыкантам придется играть сотни тысяч отдельных нот и переходов по восемь часов в день, шесть дней в неделю.

Секреты скрипок Антонио Страдивари

По этой причине городские власти приняли решение перекрыть на целый месяц автомобильное и местами велосипедное движение в районах, прилегающих к концертному залу Джованни Арведи, где будут производиться записи. А мэр города Джанлука Гамберетти лично попросил горожан как можно меньше издавать внезапные и ненужные звуки, заранее поблагодарив их за понимание.

Наслаждаться тишиной и звуками прекрасных инструментов жители Кремоны будут до 9 февраля.

Культура Музыка Классика В мире Европа Италия
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