Volkswagen Polo за 300 000 рублей: можно ли покупать десятилетний седан

Трудно представить, что когда-то Volkswagen в общем-то полностью соответствовал своему названию, то есть был народным автомобилем, доступным если не большинству, то среднему классу точно. Сегодня же этот немецкий бренд стоит одной ногой чуть ни в премиум-классе, так что для народа ему приходится делать отдельные модели, главной из которых в России является Polo Sedan. Имеет ли эта машина легендарную немецкую надежность и стоит ли покупать десятилетние варианты? Разбираемся.

О том, что собственные амбиции никак не совпадают покупательской способностью россиян, Volkswagen понял еще в 2003 году, когда из страны, где много-много диких обезьян, привез нам свой первый "бюджетник" под названием Pointer. Откровенно убогий хэтчбек, предназначенный для таких же небогатых стран Южной Америки, нашему автолюбителю не понравился ничем - ни кузовом, ни комплектациями, ни двигателями, ни ценой. По сути от Volkswagen там была только красивая эмблема, а потому через пару лет продажи накрылись медным тазом, и модель покинула рынок.

Почти пять лет понадобилось немцам, чтобы найти подход к сердцам и кошелькам россиян. Вспомнив, что мечтой отечественного большинства является легендарный Passat, в "Фольксвагене" силой дизайнеров машину уменьшили в размерах, выкинули из нее все дорогостоящие опции и для выставления адекватной цены, наладили локальную сборку. Тактика сработала!

Получившийся "микро-Пассат" воображение не поражал, но был встречен очень тепло. Даже в своем классе, все представители которого сделаны по одному лекалу и стоят плюс-минус одинаково, Polo Sedan в имиджевом плане негласно стоял на ступеньку выше. Ход маркетологов сработал: позиционирование оправдывало более высокую цену и заставляло людей верить, что у них ни какой-то там "бюджетник" вроде "Логана" или ширпотребного "Соляриса", а настоящий немецкий седан, без пяти минут Jetta, только подешевле. Причем магия действует и на вторичном рынке: Polo Sedan довольно плохо дешевеет со временем и при прочих равных является самым дорогим в классе.

Поиски машины стоит начинать, имея в кармане не менее 250 000 рублей. Правда за такие деньги удастся посмотреть самые старые образцы 2010 года выпуска с очень большими пробегами, которые скорее всего окажутся бывшими такси.

Выбор неплохих экземпляров начинается от 300 000 рублей, а за 350 000 - 400 000 можно выбрать и комплектацию, и цвет, и коробку передач, и пробег, и состояние, и год выпуска, включая даже рестайлинговые образцы 2014-2015 года - объявлений масса.

Двигатель

На Polo Sedan V поколения устанавливался единственный атмосферный бензиновый двигатель 1.6 серии CFNA, который был доступен в двух вариантах форсировки - 85 и 105 лошадиных сил. Особых технических отличий между вариациями нет - более мощный мотор имеет бесступенчатое изменение фаз газораспределения и собственные калибровки. Преимуществом более слабой версии является возможность использования 92-го бензина.

Все моторы до 2015 года были с цепным приводом ГРМ и производились в Германии, после - производство мотора перенесли в Калугу и оснастили ременным приводом.

Несмотря на имидж "настоящего немецкого качества" простой мотор оказался достаточно проблемным, но излечимым. Главная беда заключалась в быстром появлении цокота и стука при работе сначала на холодную, а потом и все остальное время. Диагностика сначала выявляла проблемы с гидрокомпенсаторами клапанов, которые требовали замены. А когда проблема через некоторое время повторялась вновь, выяснялась, что замены требовала вся поршневая группа.

Причину сначала не объясняли: грешили и на неподходящее масло, и на суровые российские зимы, и на брак. В итоге пришли к выводу, что проблема в неудачной конструкции поршней, из которых возникало масляное голодание. Так или иначе, и ту, и другую неисправность дилеры безропотно устраняли по гарантии. Так что, перед покупкой поинтересуйтесь сервисной историей с пройденными отзывными и гарантийными кампаниями. В зоне риска все экземпляры седана вплоть до 2013 года включительно, после чего на машину устанавливали обновленный двигатель с измененными поршнями.

Коробка передач

К мотору на выбор шли две коробки передач: сначала 5-ти, а после рестайлинга 6-ти ступенчатая механика и шестидиапазонный автомат.

Детской болезнью ручной коробки является слабость ее опоры, из-за которой могут быстро появиться посторонние стуки. Бывает, что выходит из строя механизм переключения передач, причиной чего является неплотное прилегание блокирующих колец и конусов синхронизаторов.

На Polo Sedan устанавливается всефольксвагеновский автомат Aisin TF-60SN, который в разных модификациях стоит чуть не двух третях моделей Volkswagen и Skoda. Коробка в целом надежная, но не лишена проблем. Главной из них является склонность к перегреву, как правило из-за забивающегося теплообменника. Рекомендации обычные - минимум нагрузок и регулярная замена масла. Еще одной встречающейся проблемой является задумчивость при переключениях, толчки или зависания на передачах. Чаще всего встречается на экземплярах первых лет выпуска и лечится перепрошивкой блока управления.

Подвеска, рулевое управление и тормоза

Непосредственно с подвеской типичной полузависимой конструкции каких-то особенных проблем на Polo Sedan не встречается - ресурс передних и задних амортизаторов при относительно аккуратной езде составляет около 80-90 тыс. км. Нет особых жалоб и на остальные элементы подвески, кроме втулок и стоек переднего стабилизатора - те придется менять регулярно.

А вот с остальными элементами проблемы встречаются. С большой вероятностью возникнут неприятности с электроусилителем, электроника которого может начать "глючить", в прямом смысле выдергивая руль из рук. При первых же порывах срочно ехать в сервис на перепрошивку блока управления.

Не отличаются надежностью и тормозная система ABS - она может поздно включаться и выдавать ошибку. Причина как правило в закисшем датчике или, опять же, в глючащей электронике.

Кузов и салон

Volkswagen Polo Sedan отличается очень хорошей коррозийной стойкостью, так что проблемы могут возникнуть только на аварийных машинах. Небольшие очаги ржавчины могут появиться разве что на внутренних частях дверей и проемом из-за влажности.

Салон, увы, в силу бюджетности происхождения особым качеством пластиков и особенно тканей кресел не отличается, так что на первых экземплярах уже в полный голос могут петь сверчки, а царапины и дырки портить внешний вид. Затертости по всему интерьеру могут также указывать на такси - машина до сих пор очень популярна у развозчиков. Однако у аккуратных владельцев, коих тоже было не мало, салон может пребывать после чехлов в очень хорошем состоянии. Не отличался Polo Sedan только тишиной - шумоизоляция в машине слабая.

Вывод

Очень достойный вариант для покупки за 300 000 рублей. Volkswagen Polo Sedan относительно современен, надежен и конструктивно прост.

В обслуживании, кстати, очень сильно помогает экономить фирменная программа Volkswagen Economy, благодаря которой многие владельцы продолжали оставаться на дилерском сервисе после гарантии. Искать нужно именно такую машину, которая прошла все отзывные и гарантийные кампании, чтобы избежать проблем с мотором. Выбор коробки при этом может быть любой. Главное - не нарвитесь на такси.