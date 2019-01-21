Белорусские саперы испытали новые защитные костюмы "Сокол"

Военные инженеры белорусской армии получили на вооружение новую спецтехнику и защитные костюмы ОВР-3Ш и "Сокол". Об этом заявил начальник инженерных войск ВС РБ полковник Андрей Кураков.

- Весит 66 килограммов, обеспечивает защиту от взрыва заряда массой два килограмма. Группы разминирования будут использовать его при выполнении сложных задач. Такой костюм, правда, представлен пока только в единичным экземпляре, - сказал военачальник. - Еще одна новинка - взрывозащитный костюм "Сокол". Он полностью обеспечивает защиту сапера от осколков и поражающих элементов любой противопехотной мины. Оба, к слову, испытаны в локальных конфликтах и доказали свою надежность.

Получили на вооружение военные инженеры и новые миноискатели, которые "видят" мины на глубине до четырех метров. Ранее заряды обнаруживались лишь на глубине всего 35 - 40 сантиметров.

Ключевыми задачами для белорусских саперов является обезвреживание оставшихся с Великой Отечественной войны снарядов, гранат, мин и других взрывоопасных предметов. Только в 2018 году было обезврежено около 33 тысяч взрывоопасных предметов. Наибольшее количество взрывоопасных предметов обнаружено и обезврежено в Докшицком, Толочинском, Осиповичском и Логойском районах.