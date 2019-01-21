Blablacar будет идентифицировать пользователей по документам

В течение следующих месяцев сервис совместных поездок BlaBlaCar будет внедрять дополнительные опции, направленные на повышение безопасности клиентов. Об этом "Российской газете" рассказали в сервисе.

В частности, должна заработать идентификация пользователей по документам (ID-check). Также компания продолжит совершенствовать алгоритмы выявления и блокировки профилей, которые не соблюдают правила BlaBlaCar.

В целом предполагается усилить контроль за всеми пользователями. Например, это касается автобусных перевозчиков, с которыми сервис начал сотрудничать недавно.

"BlaBlaCar нанял команду экспертов, которая в индивидуальном порядке будет проверять документы каждого партнера, чтобы обеспечить доступ к платформе только для легальных перевозчиков", - рассказали в сервисе.

Работать над усилением мер безопасности пришлось после убийства женщины, которая взяла в дорогу попутчика. Злоумышленник специально искал жертву в карпулинговом сервисе.

Пока же установить личность клиента можно, проверив регистрацию по номеру мобильного телефона и адресу электронной почты, а также воспользовавшись системой отзывов и рейтингов на портале. Поможет и информация об IP-адресе.