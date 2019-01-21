Более 200 новых разработок представят на выставке белорусские ученые

Новый год в Беларуси в самом конце января привычно переворачивает очередную страницу в метрике научных исследований и разработок. Несколько сотен новых проектов будут демонстрироваться в Национальной академии наук 25 января на выставке, посвященной Дню науки, сообщает пресс-служба НАН.

Белорусские комментаторы справедливо отмечают, что в текущем столетии все более очевидными становятся прорывные достижения специалистов синеокой в диапазоне от молекулярных исследований до выхода на космические просторы вселенной. Уже почти семь лет назад республика вошла в элитный клуб космических держав, после того как с космодрома "Байконур" - совместно с коллегами из Союзного государства - был запущен на орбиту белорусский спутник дистанционного зондирования Земли. Кстати, космический аппарат отправился на орбиту в кластере из пяти аппаратов - вместе с российскими, немецким и канадским аппаратами.

В активе академического содружества РБ зарегистрированы и новейшие модели суперкомпьютеров, уникальные лазерные установки, сфера применения которых достаточно универсальна: от медицины до различных отраслей промышленности. Ожидается, что в будущем приборы и технологии с их применением облегчат работу специалистов различных отраслей народного хозяйства.

"Ученые и исследователи представят в этом году более 220 новых инновационных разработок, продемонстрируют результаты научных исследований и достижений науки страны, эффективность реализации государственных программ в сфере научно-технической и инновационной деятельности", - информирует БЕЛТА.

Научный мир Беларуси справедливо считают и "родителями" уникального красного изумруда, вырастить который в искусственных условиях пока еще никому не удавалось. Необычный драгоценный камень впервые появился на свет в Научно-практическом центре по материаловедению. В природе он встречается необычайно редко, а добывают этот драгоценный камень только на горных склонах американского штата Юта. Зато искусственный, по оценке экспертов, ничем не уступает по красоте, составу и качеству самородкам, а стоит почти в 100 раз дешевле.

В предстоящую пятницу в белорусской столице пройдет республиканское собрание научной общественности, в котором примут участие около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений. Лучшим ученым и исследователям будут вручены награды.



