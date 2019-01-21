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Брэда Питта уличили в романе с бросившей Шона Пенна Шарлиз Терон

Мировое кино
    21.01.2019, 13:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP; Evan Agostini/Invision/AP Фото: Jordan Strauss/Invision/AP; Evan Agostini/Invision/AP
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP; Evan Agostini/Invision/AP

После некоторого затишья по части гипотез относительно интимной жизни Брэда Питта наконец-то (сарказм) - свежая "сенсация": актера уличают в романе с коллегой по цеху, актрисой Шарлиз Терон.

Особого же сока сведениям придает тот факт, что Анджелина Джоли, бывшая супруга Питта, и Терон друг друга на дух не переносят - в силу давнего голливудского соперничества.

По данным The Sun, 55-летний Питт и 43-летняя Терон начали встречаться перед Новым годом. Отмечено, что актеры находятся в хороших отношениях не первый день - когда-то их познакомил Шон Пенн, бывший бойфренд Шарлиз. Но сейчас-де приятельство названных вышло на новый, более плотный уровень.

Фото: kinopoisk.ru
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Утверждается: Брэд и Шарлиз вовсю ходят на свидания и были замечены вместе на профильных светских мероприятиях. При этом наблюдатели акцентируют, что паре "явно комфортно друг с другом". На что указывает тот факт, что актеры "весело смеялись", застигнутые на специальном показе спродюсированной Питтом ленты "Если бы Бил-стрит могла заговорить". Причем Брэд фамильярно обнимал Терон за корпус. В то время как Шарлиз задорно прикладывалась к рюмочке водки.

Комментариев от представителей актеров, естественно, нет.

Напомним. За те годы, что длится бракоразводный процесс Питта и Джоли, актеру пытались приписать как минимум дюжину громких романов - от Марго "Харли Квинн" Робби до Кейт Хадсон и "клона Джоли". При этом ни один из слухов так и не нашел внятного подтверждения.

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