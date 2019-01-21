Британские депутаты подготовили поправки к новому плану Мэй по Brexit

Члены парламентского комитета по вопросам Brexit подготовили ряд поправок к новому предложению премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. Причем сделали они это задолго до самого выступления главы правительства. Теперь они будут вынесены на обсуждение в Палату общин.

Как пишет Express, одна из этих поправок, разработанная консерватором Домиником Гривом, предполагает наделить парламент правом запретить Великобритании выходить из ЕС без соглашения. Если депутаты и Мэй не придут к консенсусу, это позволит до бесконечности откладывать Brexit. Однако Грив рассчитывает, что поправка даст возможность рассмотреть все альтернативы имеющейся сделке, против которой высказалось большинство парламентариев, или провести повторный референдум.

Другая поправка, выдвинутая Иветт Купер от Лейбористской партии и Ником Боулсом от Консервативной, похожа на инициативу Грива. Ее отличие в том, что продление срока действия статьи 50 Лиссабонского соглашения, регулирующего выход из ЕС, ограничено 2019 годом. Отмечается, что этот перенос Brexit необходим, если парламент не успеет до конца февраля согласовать условия "сделки".

Еще одну поправку предложил независимый парламентарий Фрэнк Филд. По его мнению, необходимо провести серию голосований по различным спорным вопросам, связанным с Brexit, чтобы выяснить уровень поддержки по каждому из них.

Ранее сегодня, представляя "план Б" в Палате общин, Тереза Мэй пообещала вернуться к переговорам с партиями по ряду вопросов, содержащихся в соглашении по Brexit, выслушать мнение депутатов по поводу проблем, связанных с пограничным и таможенным режимом в Северной Ирландии. По ее словам, в будущем министр по делам Brexit будет кратко информировать избранные комитеты, чтобы то, что говорят депутаты, не подрывало переговорную позицию правительства.

Однако в остальном ее позиции остались неизменны. Премьер-министр выступает против повторного проведения референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза.

"Мне не нравится идея второго референдума, наша задача - реализовать результаты первого референдума. Я не верю, что большая часть Палаты общин поддерживает эту идею. Новый референдум нанесет ущерб единству страны и подорвет веру в демократию. Это создало бы сложный прецедент, который будет иметь серьезные последствия для того, как мы проводим референдумы в этой стране", - отметила Мэй.

Премьер отвергла также возможность внесения изменений в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы на острове Ирландия. "Я никогда не намеревалась делать это", - заявила глава британского правительства.

Высказалась она и против продления действия статья 50 Лиссабонского соглашения, регламентирующего сроки выхода из ЕС. "Говорят, что мы в парламенте не можем договориться об условиях "сделки", и следует отменить процедуру, запущенную по статье 50. Но продление срока действия статьи не исключит автоматически вероятность выхода страны из ЕС без "сделки", это всего лишь отсрочит такой вариант", - подчеркнула Мэй.

По ее мнению, необходимо достичь соглашения с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза. "Подход правительства к Brexit должен измениться, и он изменился… Многие обеспокоены тем, что Британия может выйти из ЕС без "сделки". Некоторые хотят, чтобы мы исключили такой вариант. Но правильный путь - это одобрить предлагаемое правительством соглашение", - отметила Мэй.