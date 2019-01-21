Долги по зарплате оказались в пять раз больше данных Росстата

Новости

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный 05:21
Вертолет МЧС эвакуировал пострадавших в ДТП в Хабаровском крае 05:04
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85 человек 04:54
Камчатский вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой 10 км 04:39
Правительство Южной Кореи нацелилось на фармацевтический рынок России 04:35
СМИ: Помпео намерен баллотироваться в сенат США в 2020 году 04:32
Израиль закрыл курорт на границе с Сирией из-за обострения ситуации 03:52
Сирийские ПВО отразили массированный удар Израиля по Дамаску 03:42
Эксперт рассказал о шансах США отразить ядерный удар России 03:16
Супруг Елизаветы II получил предупреждение от полиции 02:26
В Швейцарии два лыжника погибли в результате схода лавин 01:49
Наводнение на Мадагаскаре унесло жизни девяти человек 01:00
Турция и США ускорят переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии 00:49
Нетаньяху прокомментировал авиаудары Израиля по объектам в Сирии 00:23
Луна изменит цвет во время затмения 21 января 20.01.2019
Премьер Японии Абэ хочет повторно посетить Россию этой весной 20.01.2019
Министр: ФРГ не будет вмешиваться в строительство "Северного потока-2" 20.01.2019
Правительство предложило скорректировать жилищные нормы военнослужащих 20.01.2019
В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова 20.01.2019
Гильдия продюсеров назвала "Зеленую книгу" лучшим фильмом года 20.01.2019
В Магнитогорске снесли часть взорвавшегося дома 20.01.2019
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 20.01.2019
Умер агент ЦРУ из "Операции "Арго" Тони Мендес 20.01.2019
Арктический холод надвигается на Москву 20.01.2019
81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались 20.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
21.01.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Долги по зарплате оказались в пять раз больше данных Росстата

Текст: Марина Гусенко
Отраслевые профсоюзы, входящие в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), ведут свои мониторинги по зарплатам и многим другим сторонам жизни. И иногда они показывают неожиданные результаты. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Я могу сказать, что методики, которыми пользуется в своей работе Росстат, не учитывают многие критерии, так что разночтения действительно есть. При этом должен сказать, что у профсоюзов, в отличие от Росстата, нет задачи вести сплошное наблюдение - мы отслеживаем именно "горячие точки" и обращаем на них внимание правительства и объединений работодателей", - рассказывает Шмаков.

Фото: depositphotos.com
В Роструде рассказали о задержках зарплаты

Он привел пример: по уровню долгов по зарплате по стоянию на 1 декабря 2018 года в Орловской области, по данным Росстата, задолженность составляет 8,3 миллиона рублей, а по результатам профсоюзного мониторинга - 44,3 миллиона рублей.

"В Чувашской республике Росстат указал задолженность в размере 12,2 миллиона рублей, а по нашим данным долги в регионе составляют 29,6 миллиона рублей. На Сахалине, по данным Росстата, долгов вообще нет, а по нашим сведениям задолженность там составляет 11,2 миллиона рублей", - констатирует глава ФНПР.

Полностью интервью с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Экономика Работа Зарплата Фонды, ассоциации и союзы Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) Правительство Росстат
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сирийские ПВО отразили массированный удар Израиля по Дамаску
Премьер Японии Абэ хочет повторно посетить Россию этой весной
Эксперт рассказал о шансах США отразить ядерный удар России
Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине
Луна изменит цвет во время затмения 21 января