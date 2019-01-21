Эксперт оценил идею о "привязке" автомобильных номеров

Россиян обяжут регистрировать свои машины в том регионе, где они прописаны. Соответствующее постановление правительства вступит в силу одновременно с положениями нового закона о государственной регистрации транспорта - 4 августа 2019 года. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил новвоведения.

"Привязка автомобильных номеров к региону проживания владельца в своем время стало действительно удобным решением. Так можно более эффективно мониторить транспортные потоки в стране, определяя кто, куда и с какой частотой ездит, выявлять наиболее автомобилизированные регионы, составлять статистику продаж на основе количества выданных регистрационных знаков, да и нарушителей выявлять проще - запомнить хотя бы, из какого региона была машина намного проще, чем запоминать номер нарушителя целиком.

Была и обратная сторона: неместные водители чаще подвергались проверкам сотрудниками ГИБДД, при перепродаже в другой регион необходимо было каждый раз менять регистрационные знаки и платить за них, в крупных городах, где большой автопарк, иногда номеров просто не хватало и граждане были вынуждены ждать по несколько недель.

Последний факт, скорее всего, и стал одной из основных причин отмены региональной привязки в 2013 году - в Москве и Санкт-Петербурге, где были израсходованы уже по три серии номерных знаков, покупателям стали выдавать номера крымского региона - 82, где автомобилизация куда скромнее. Кроме того, ГИБДД была вынуждена закупать знаки для выдачи по тендеру, тратя на это время и средства.

Сейчас же готовится целый ряд поправок. Одним из главных пунктов станет как раз передача функций выдачи номеров от ГИБДД к частным компаниям (сотрудники полиции будут только назначать сочетание цифр и букв). Видимо, взвесив все за и против региональной привязки с учетом будущих изменений, ее решено было вернуть для выполнения первоначальных функций. Вопрос остается только в том, не вернутся ли вместе с этим и старые проблемы", - рассказал эксперт.