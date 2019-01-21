Geely назвала дату продаж обновленного бюджетного кроссовера

Российское представительство Geely с 26 января предложит обновленный кроссовер Emgrand X7 белорусского производства.

В целом машина сохранила прежний облик, но произошедшие изменения коснулись и интерьера с экстерьером, и оснащения, управляемости, безопасности, уровня комфорта, качества материалов и шумоизоляции. В общей сложности сделано сразу 230 улучшений.

Что касается дизайна, то новый Emgrand X7 будет отличаться, в первую очередь, фирменным рисунком радиаторной решетки в виде космических кругов, светодиодными ДХО, расположенными в форме "ковша Большой Медведицы", и фонарями, поднявшимися на задние стойки. Изменились также форма передних "противотуманок" и задних светоотражателей (они стали прямоугольными) и крышки багажника.

Салон обновленного Geely Emgrand X. Фото: Пресс-служба Geely.

Современнее стал и салон. В нем теперь экран мультимедийной системы на 9 дюймов (хотя физических кнопок оказалось даже больше прежнего), 28 различных ниш и несколько USB-портов. В отделке добавились более качественные материалы и уже традиционный орнамент с буквой G. Что касается списка опций, то главное в нем - новый комплекс систем активной безопасности Bosch поколения 9.1.

Стоимость автомобиля будет названа на презентации 23 января. Очевидно, что Emgrand X7 окажется дороже прежней версии, которую предлагали по цене от 799 000 до 986 000 рублей. Судя по информации "РГ", поначалу Geely предложит россиянам три комплектации с 2-литровым мотором с отдачей в 141 л.с. и 5-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод будет только передним. У дореформенной версии в линейке были три альтернативные силовые установки: 125-сильный двигатель 1.8, 140-сильный 2.0 и 148-сильный 2.4 с МКП и АКП.

С заменой Emgrand X7 Geely завершит плановое обновление модельного ряда в России. Напомним, ранее в ассортименте появился рестайлинговый седан Emgrand 7, который присоединился к бестселлеру бренда Atlas и бизнес-седану Emgrand GT - автомобилям так называемого третьего поколения.