Генпрокуратура РФ ответила международным следователям по крушению MH17

Генеральная прокуратура России ответила международным следователям на все девять запросов по крушению малайзийского Boeing над Донбассом. Об этом заявил в интервью РИА Новости замгенпрокурора Николай Винниченко.

По его словам, в рамках работы над ответами голландской стороне российские ведомтсва проделали беспрецедентную работу: от рассекречивания данных о военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малазийский Boeing".

Кроме того, в Генпрокуратуре отметили отсутствие доказательств причастности россиян к крушению MH17. По словам Винниченко, в ГП знают о фигурирующих в материалах СМИ о катастрофе Boeing фамилиях граждан РФ, а также об опровержении этой информации самими журналистами и упомянутыми лицами.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года, пролетая над территорией Донбасса, самолет был сбит с земли. В результате крушения погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.