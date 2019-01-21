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Миллионы Windows-смартфонов останутся без поддержки в декабре

21.01.2019,  
14:37
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В начале следующей зимы, а именно 10 декабря 2019 года, Microsoft официально прекратит поддержку мобильной операционной системы Windows 10 Mobile. С этого дня пользователи не смогут получать обновления на свои устройства, включая апдейты безопасности, сообщается на сайте корпорации.

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"После окончания срока поддержки мы рекомендуем пользователям переходить на устройство под управлением Android или iOS", - подчеркнули в Microsoft.

По окончании срока поддержки устройства на Windows 10 Mobile продолжат работать, однако доступ к магазину приложений может быть отключен. Кроме того, спустя некоторое время после прекращения поддержки будет прекращен доступ к системам резервного копирования.

Напомним также, что в январе 2020 года поддержки лишатся пользователи компьютеров под управлением Windows 7.

Windows 10 Mobile сложно назвать популярной. По данным NetMarketShare, на ее базе работает 0,08 процента от числ всех мобильных устройств. В то же время речь идет о нескольких миллионах устройств, которые по-прежнему используются.

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