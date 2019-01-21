Минфин облегчил свой законопроект, который касается реформирования ОСАГО. Из него выпали планы на введение трехлетнего договора, а также выбора автовладельцем суммы страхования.

Напомним, что изначально минфин предлагал ввести возможность в закон о том, что договор можно заключить сразу на три года. Кроме того предполагалось, что автовладелец сможет выбрать сумму страхования: 500 тысяч, один миллион или 2 миллиона рублей.

Именно такое расширение ОСАГО вызвало массу споров. Ведь проблема в том, что ОСАГО - обязательный вид страхования. Все правила игры в нем устанавливаются законом об ОСАГО, а также постановлениями правительства.

Это чисто юридическая коллизия, которую потребуется разрешить. Сейчас договор ОСАГО является публичным - страховщик не имеет права отказать в заключении договора, так как страхование обязательное. А законопроект предполагает возможность продажи полиса по обоюдному согласию страхователя и страховщика. Кроме того, закон об ОСАГО регулирует правоотношения, связанные с обязательным видом страхования, а предлагаемые инициативы носят добровольный характер. Таким образом, для решения вопроса о многолетних договорах и увеличенных страховых суммах необходимо определиться с вопросом о публичности договора ОСАГО и возможностью наличия в законе об обязательном страховании норм о добровольных договорах.

Поэтому Российский союз автостраховщиков поддерживает решение минфина пока отложить расширение страховых сумм и сроков действия полисов ОСАГО.

- Что касается заключения договоров ОСАГО на несколько лет, то это новшество будет мало востребовано автолюбителями. Скорее всего, большинство автовладельцев как покупали, так и будут покупать годичные договоры - ведь по ним будет оцениваться характер вождения автолюбителя, попадал ли он в ДТП и т.п., а эти параметры существенно сказываются на цене полиса, - говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Но в остальной части законопроект минфина вполне устраивает страховщиков. Ведь реформу ОСАГО, в результате которой тариф на страховку будет присваиваться индивидуально автовладельцу, уже давно ждут.

Уйдут в прошлое коэффициенты по мощности двигателя, а также территории использования машины

Напомним, что первый этап реформы начал работать с 9 января. Банк России своим указанием расширил границы тарифного коридора на 20 процентов вверх и вниз от базовой цены, а также изменил подход к определению коэффициентов "возраст-стаж" и "бонус-малус". В результате тарифы стали более гибкими: опытные водители (старше 35 лет со стажем вождения от 3 лет) получили скидки в размере 1-7 процентов.

Законопроект минфина предполагает дальнейшее расширение тарифного коридора. До 30 процентов осенью 2019 года, а затем - до 40 процентов осенью 2020 года.

Но главное - уйдут в прошлое коэффициенты по мощности двигателя, а также территории использования машины. Вместо них появятся новые - учитывающие стиль вождения. Широкий тарифный коридор вместе с учетом коэффициентов по количеству нарушений позволит обойтись без наценок за регион использования машины.