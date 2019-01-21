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Motorola перевыпустит культовый складной телефон. Вот каким он будет

21.01.2019,  
12:20
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Под брендом Motorola, принадлежащим компании Lenovo, во Всемирной организации интеллектуальной собственности зарегистрирован патент на смартфон с гибким складным дисплеем. Эксклюзивные чертежи устройства удалось получить порталу 91mobiles.

На представленных изображениях отчётливо вырисовываются черты легендарного флагмана середины нулевых Motorola RAZR V3. Это косвенно подтверждает появившуюся ранее утечку о том, что китайский производитель техники планирует перезапуск культового телефона.

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Конструкция устройства, судя по снимку, предусматривает сгибание-разгибание корпуса вместе с экраном с использованием шарниров, расположенных по бокам. Дисплей имеет вырез сверху, похожий на выемку на iPhone X. На достаточно толстом "подбородке" будут расположены микрофон и динамики.

В сложенном состоянии будет доступен мини-дисплей, также как в RAZR V3. Потенциально он может быть полезен для доступа к текстовым сообщениям и уведомлениям, без необходимости открывать девайс. На нижней половине тыльной части корпуса размещен дактилоскопический датчик.

К сожалению, "засвеченные" патентные данные не содержат информации о "железном" наполнении устройства.

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