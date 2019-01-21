Motorola перевыпустит культовый складной телефон. Вот каким он будет

Под брендом Motorola, принадлежащим компании Lenovo, во Всемирной организации интеллектуальной собственности зарегистрирован патент на смартфон с гибким складным дисплеем. Эксклюзивные чертежи устройства удалось получить порталу 91mobiles.

Motorola RAZR 2019 foldable phone's likely design revealed in patent filinghttps://t.co/zQb0T7SSeN — 91mobiles (@91mobiles) 21 января 2019 г.

На представленных изображениях отчётливо вырисовываются черты легендарного флагмана середины нулевых Motorola RAZR V3. Это косвенно подтверждает появившуюся ранее утечку о том, что китайский производитель техники планирует перезапуск культового телефона.

Конструкция устройства, судя по снимку, предусматривает сгибание-разгибание корпуса вместе с экраном с использованием шарниров, расположенных по бокам. Дисплей имеет вырез сверху, похожий на выемку на iPhone X. На достаточно толстом "подбородке" будут расположены микрофон и динамики.

В сложенном состоянии будет доступен мини-дисплей, также как в RAZR V3. Потенциально он может быть полезен для доступа к текстовым сообщениям и уведомлениям, без необходимости открывать девайс. На нижней половине тыльной части корпуса размещен дактилоскопический датчик.

К сожалению, "засвеченные" патентные данные не содержат информации о "железном" наполнении устройства.