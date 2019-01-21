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21.01.2019 14:30
Рубрика: Легковые авто

На что готов Карлос Гон ради освобождения под залог

Текст: Борис Захаров

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, находящийся под арестом в Японии, готов носить на лодыжке электронный браслет, передающий данные о его местонахождении, а также согласен на постоянное наблюдение со стороны служащих полиции или охранных служб, которым он готов оплачивать их работу. По сообщениям Reuters, с таким обращением Карлос Гон обратился к руководству местной полиции.

Фото: REUTERS/Issei Kato
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi обвинили в присвоении 7,8 млн евро
Фото: depositphotos.com
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В случае удовлетворения его просьбы Карлос Гон рассчитывает оставаться в своей арендованной квартире в Токио. Ранее он заявил, что готов предложить крупную сумму залога, а также передать полиции свои французский, ливанский и бразильский паспорта или выполнить любые другие условия освобождения под залог, которые суд посчитает оправданными.

Напомним, что Карлос Гон был арестован в Токио 19 ноября 2018 года. В ходе внутренней проверки Nissan выяснилось, что топ-менеджер годами занижал размер своей зарплаты в отчетах. На раннем этапе следствия его обвинили в получении 7,82 миллиона евро через зарубежное венчурное предприятие Mitsubishi.

В минувшем декабре арест Гона продлили в связи с новыми обвинениями, на этот раз в том, что в 2008 году он списал убытки на сумму 16,7 миллиона долларов, которые понесла компания, управлявшая его активами, на  Nissan. Сам Карлос Гон обвинения отвергает, утверждая, что компании не понесли от его действий никаких потерь.

#Nissan