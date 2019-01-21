Социологи подсчитали, сколько родителей лечат детей народными методами

Более половины родителей используют "бабушкины" подходы к лечению простудных заболеваний у их детей, выяснили сотрудники детской больницы Мотта при университете Мичигана в ходе соцопроса пациентов.

- Многие родители используют биодобавки и витамины, которые не доказали свою эффективность при лечении простуды, но могут при этом широко рекламироваться, - говорит доктор медицинских наук Гэри Фрид, один из авторов исследования, пишет Eurekalert. Более 70 процентов опрошенных взрослых признались, что пытаются уберечь детей от заболеваний, запрещая им выходить на улицу с мокрыми волосами или заставляя их сидеть дома. Большинство опрошенных также верит в силу витамина C при лечении простуды, хотя исследований, доказавших его эффективность, нет.

Хорошая новость в том, что подавляющее большинство опрошенных родителей все-таки выбирают правильную стратегию профилактики вирусных заболеваний: заставляют детей почаще мыть руки, поменьше трогать лицо и рот, запрещают делиться едой и напитками с другими детьми, держат их подальше от заболевших родственников, избегают массовых мероприятий в сезон эпидемий.