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21.01.2019 14:37
Рубрика: В мире

Операцию по спасению мальчика в Испании осложнил новый слой породы

Текст: Юрий Когалов

Завершение операции по спасению 2-летнего Хулена, провалившегося 13 января в глубокую скважину, отодвигается еще примерно на сутки. Как передает El Pais, шахтеры наткнулись на новый слой скалистой породы на глубине 52 метров, когда им оставалось пробурить еще 8 метров, чтобы оказаться на уровне, где предположительно находится мальчик. Как только это препятствие будет преодолено, шахтеры начнут вручную пробивать горизонтальный ход к ребенку.

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Как отметил один из инженеров-спасателей Хуан Лопес Эскобар, они не теряют надежды найти Хулена живым. Приличные шансы на это дает как раз твердость окружающей его породы, устойчивой к оползням.

Для спасения 2-летнего ребенка техническим директором пожарной бригады провинции Малага Хулианом Морено была разработана специальная металлическая капсула диаметром 1,05 метра и высотой 2,5 метра. С ее помощью специалисты по очереди будут опускаться на необходимую глубину и прорубать галерею, а породу будут поднимать на поверхность при помощи той же капсулы, в ней предусмотрено отделение, рассчитанное на 500 кг земли.

Не прекращаются работы и на поверхности, с вершины холма снято около 25 метров грунта, только за последние 36 часов вывезено около 35 тонн земли.

Напомним, 2-летний малыш 13 января упал в скважину глубиной около 110 метров в местечке Тоталан на юге Испании. Ее диаметр составлял всего лишь 25 сантиметров. По словам Морено, первоочередной задачей было выяснить, как дела у ребенка. Для этого на место происшествия был доставлен робот с видеокамерой, обычно используемый для обследования канализационных труб. Он смог спуститься лишь на глубину 73 метра, где обнаружил земляную пробку, заблокировавшую скважину. Впрочем, обследование шахты подтвердило, что Хулен действительно провалился в нее, в ней были найдены волосы, мешочек с конфетами и стаканчик, которые принадлежали ребенку.

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Беспрецедентная операция по спасению маленького мальчика продолжается уже больше недели. По словам главы МВД пиренейского королевства Фернандо Гранде-Марласки, к работам привлечены все возможные службы, пожарные, военные, инженеры, строители, специальная техника стянута со всех концов страны.

В мире Европа Испания
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