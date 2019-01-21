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21.01.2019,  
15:23
Текст:  Антон Валагин

Перехват сирийской ПВО ракетной атаки сняли на видео

В Сети появилось видео работы сирийских зенитных комплексов по перехвату ракетной атаки Израиля.

Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле

На снятом сирийскими военными видео запечатлен пуск ракет экспортным вариантом комплекса ПВО средней дальности "Бук-М2Э". Также в кадр попали готовые к стрельбе зенитные ракетные установки малой дальности "Стрела-1" на базе БРДМ-2 и зенитные орудия.

Напомним, ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля, сбив более 30 управляемых бомб и ракет. Обстрел сирийской территории велся с трех направлений: западного, юго-западного и южного, - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. В Израиле заявили, что целью атаки была борьба с иранским присутствием в Сирии.

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