Первая Toyota Supra продана за 2,1 млн долларов

Вскоре после дебюта возрожденной модели Toyota GR Supra на автосалоне в Детройте первый серийный экземпляр этой модели был продан на ежегодном аукционе Barrett-Jackson, состоявшемся в Скоттсдейле, штат Аризона.

Уникальный лот ушел за 2,1 млн долларов, что в 42 раза дороже стартовой цены японского спорткупе пятого поколения. Как сообщает агентство PRNeswire, все деньги, вырученные за продажу автомобиля с "модным" VIN-номером, заканчивающимся на 20201 (2020 - указывает на модельный год, 1 - на первый автомобиль пятой генерации, сошедший с конвейера), будут переданы компанией Toyota Ассоциации американских кардиологов.

Первую серийную GR Supra отличает матовая серая окраска кузова Phantom Matte, черные матовые колесные диски и красные акценты в отделки экстерьера и салона. Автомобиль представлен в щедро оснащенной комплектации Launch Edition, тираж которой составит лишь 1500 экземпляров.

Еще один бонус, который получил покупатель-инкогнито, - номерной знак, подписанный главой Toyota Акио Тойода. По сообщениям, помимо уникальной машины ее владелец получит спортивный комбинезон и два билета на гонку Toyota Owners 400, которая пройдет в Ричмонде, штат Вирджиния.

Напомним, что новая GR Supra выходит на рынок спустя 17 лет после снятия с производства модели четвертого поколения. Автомобиль создан специалистами тойотовского спортивного подразделения Gazoo Racing. В его основе лежат узлы и агрегаты соплатформенной BMW Z4 нового поколения. Предусмотрено три силовых агрегата: 2-литровые 197- и 258-сильные бензиновые "четверки" и топовый 3-литровый 340-сильный 6-циллиндровый бензиновый мотор. 8-диапазонный "автомат" и заднеприводная трансмиссия безальтернативны.

Выпуск Toyota GR Supra наладят в Австрии на предприятии Magna Steyr, где собирают также соплатформенные BMW Z4. Российские продажи японской новинки намечены на вторую половину 2019 года.