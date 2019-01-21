Компания Apple удивила тем, что внезапно вернула в продажу свой самый компактный и бюджетный смартфон - iPhone SE. Он был снят с линейки Apple в сентябре 2018 года, когда были презентованы iPhone XS, XS Max и XR.

Аккуратные 4-дюймовые экраны остались позади, уступив место большим дисплеям. Однако есть немало желающих заполучить продукцию компании по низкой цене, пусть и несколько устаревшую. iPhone SE - единственная модель Apple, которую в России сегодня реально купить у официальных дилеров за 15-20 тысяч рублей. Остальные модели бюджетных смартфонов Apple - iPhone 5, iPhone 5S и iPhone 4 - практически исчезли из официальных интернет-магазинов, зато стали самыми популярными на сервисах бесплатных объявлений.

Покупатель согласен приобрести устаревший продукт, если тот отличается высоким качеством

По статистике сервиса объявлений "Юла", в 2018 году бюджетные модели смартфонов (до 10 тысяч рублей) приобретал каждый третий пользователь сервиса (33 процента от всех проданных смартфонов в прошлом году).

Компания свое решение никак не прокомментировала. Одни уверены, что флагману просто потребовалось распродать старые остатки. Другие причину такого шага видят в низкой популярности iPhone XR, XS и XS Max. Ведь ценовые характеристики растут с каждым годом, а удивлять клиента становится все сложнее. К тому же конкуренты из Азии уже спешат предложить свою технику. Пока же Apple достаточно того, что многие годы компания известна как модный премиальный бренд. "Apple традиционно фокусируется в ценовом сегменте свыше 50 тысяч рублей, где фактически конкурирует только с Samsung. В конце 2018 года премиальные флагманы представил также Huawei, но пока он не оказал значительного влияния на расстановку сил в сегменте дорогих смартфонов", - отметили в группе "М.Видео - Эльдорадо". Эксперты уверены, что такая тенденция в скором времени начнет меняться коренным образом, если стоимость новинок компании снова вырастет, а характеристики не впечатлят.

"Техническим специалистам Apple стоит провести серьезную работу, чтобы выпустить модель, которая будет реально конкурировать с другими производителями", - заключил Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.