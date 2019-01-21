Почему мэр Гданьска стал жертвой "польско-польской войны"

Убийство мэра Гданьска Павла Адамовича на глазах у сотен зрителей на концерте "Большого оркестра праздничной помощи" заставило польскую и - шире - европейскую политическую элиту заговорить о том, что происходит сейчас в стране. "Польско-польская война" и "язык ненависти" - вот два определения, которые чаще всего употребляют в отношении раскола в обществе, вызванного политиками и СМИ.

"Перед лицом этих столь грустных событий, которые произошли неделю назад, мы очень нуждаемся в национальном единении и согласии. Важно, чтобы мы извлекли урок , чтобы то, что произошло, не было очередной главой "польско-польской войны", а помогло выработать какой-то позитивный вывод", - заявил на следующий день после похорон мэра Гданьска премьер Польши Матеуш Моравецкий. Смерть Павла Адамовича вызвала по всей стране многочисленные выступления. Но одни выходили на улицы, зажигали свечи, устраивали "Марши против насилия", а другие в это же время поливали друг друга грязью, обвиняли всех и каждого.

Польское общество устало от того, что две главные политические силы - правящая сегодня "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качинского и оппозиционная "Гражданская платформа", которой руководит бывший глава МИДа Гжегож Схетына, ведут борьбу за власть, подчас не выбирая выражений, кидаясь обвинениями и уничтожая репутации. Две политические силы, выросшие из одного движения за независимость Польши и некогда связанные легендарной "Солидарностью", зародившейся в Гданьске, ведут "войну". Основателя "Солидарности" Леха Валенсу Качинский прямо обвиняет в том, что тот был "агентом коммунистических спецслужб". Жертвой можно считать и мэра Павла Адамовича, которого Валенса называл своим другом. Он, будучи школьником, распространял листовки антикоммунистической оппозиции, а позже стал одним из основателей комитета "Солидарности" в гданьском университете. А в 2001 году Павел Адамович находился среди тех, кто создавал региональную структуру партии "Гражданская платформа". И хотя в 2015 году он приостановил членство в этой политической формации, для его убийцы, кричавшего на месте преступления, что он "подвергался пыткам со стороны "Гражданской платформы" и за это только что погиб Адамович", мэр однозначно ассоциировался с этой партией.

"Сегодня нам нужна тишина. Но тишина - не значит молчание", - сказала на прощании с Адамовичем его жена Магдалена. Друг погибшего, оппозиционер в ПНР Александер Холл заявил прямо: "Павла убила ненависть. Эту ненависть возбуждали и подпитывали, чтобы он был морально дисквалифицирован". А брат Петр Адамович напомнил о том, что 30 июня 2017 года националистическая организация "Всепольская молодежь" опубликовала "свидетельство о политической смерти" Павла Адамовича, оформленное так, как оформляется в Польше настоящее свидетельство о смерти. Этот "акт", где в качестве причин смерти были указаны "либерализм, мультикультурализм, глупость", польских правоохранителей не заинтересовал, дело было закрыто.

Мэры некоторых польских городов начали получать письма и телефонные звонки с угрозами: "Хочешь, чтобы было также, как в Гданьске?"

"Язык политиков формирует некую норму того, как можно высказываться. На них лежит огромная ответственность", - уверен доктор психологии Михал Биллевич, который в интервью местному телеканалу TVN24 рассказал, что, согласно проведенным им исследованиям, даже полчаса чтения агрессивных комментариев в интернете изменяет нас, делает наши взгляды более радикальными. По его словам, очень важно, чтобы правоохранительные органы реагировали на "язык ненависти".

После нападения на Павла Адамовича мэры некоторых польских городов начали получать письма и телефонные звонки с угрозами: "Хочешь, чтобы было также, как в Гданьске?" Через два дня после смерти Адамовича министр внутренних дел Йоахим Брудзиньский написал в "Твиттере": "Со вчерашнего дня по всей стране сотрудники полиции задерживают людей, которые в интернете призывали к убийствам и актам агрессии. В очередной раз призываю сдерживать негативные эмоции. Заверяю, что действия полиции будут последовательны и суровы". Более 20 человек были задержаны в последние дни за публикации сообщений в сети, а также звонки в экстренные службы с угрозами мэрам городов и членам органов местного самоуправления.