Расчеты наличными при покупке авто предложили ограничить

Автодилеры предложили ограничить расчеты наличными при покупке машин гражданами планкой в 100 тысяч рублей. Это поможет бороться с нелегальным оборотом кэша в сфере авторитейла, полагают они. Письмо с этой инициативой уже направлено председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Предложение об ограничении расчетов наличными для покупателей-граждан выдвинула Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Такая норма сейчас уже действует для юридических лиц. Лимит по использованию "живых" денег составляет 100 тысяч рублей.

Одновременно в Ассоциации считают важным снизить размер комиссии за эквайринг по банковским картам (это процент от цены товара или услуги, которую банк взимает при каждой покупке по карте). "Сейчас стоимость эквайринга является значительной нагрузкой для дилеров. Это препятствует развитию безналичных платежей", - отмечал на недавней пресс-конференции президент РОАД Олег Мосеев.

В Ассоциации предлагают снизить комиссию с нынешних 1,5-2 процентов до 0,2-0,3 процента хотя бы в рамках национальной платежной системы "Мир". "Мы полностью поддерживаем исключение незаконного наличного оборота в авторитейле. Более того, мы экономически заинтересованы в этом, потому что это увеличит долю официальных дилеров на вторичном рынке", - пояснил Мосеев.

В 2019 году рынок как новых автомобилей, так и машин с пробегом может вырасти на три процента

В 2018 году в России было продано 1,8 миллиона новых автомобилей. Рост к 2017 году превысил 12 процентов. Продажи машин с пробегом пробили отметку в 5,4 миллиона единиц - плюс 2,5 процента.

В 2019 году рост рынка как новых автомобилей, так и машин с пробегом, по прогнозу РОАД, будет на уровне трех процентов. "Этот прогноз составлен исходя из существующих условий. Если они изменятся, прогноз, возможно, придется скорректировать", - уточнял Мосеев.

По его словам, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в автомобильном сегменте уже практически отыграно. В дальнейшем влияние на цены будет оказывать инфляция, а также курс рубля.

За последний месяц свои прайс-листы обновили 26 автопроизводителей, сообщило накануне аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные сервиса "Цена Авто". Большинство - 20 компаний - повысило цены на автомобили сразу после Нового года. Еще шесть брендов скорректировали их во второй половине декабря.

Так, с 1 января на 12-25 тысяч рублей подорожали отечественные автомобили LADA и "УАЗ". Обновились ценники почти на все модели Citroen (на 20-100 тысяч рублей), Jeep (на 40-75 тысяч рублей), Lexus (на 67-158 тысяч рублей), Mercedes-Benz (на 30-310 тысяч рублей), Nissan (на 11-85 тысяч рублей) и Volkswagen (на 15-90 тысяч рублей). Подорожал весь модельный ряд у марок Hyundai (на 19-50 тысяч рублей), KIA (на 15-155 тысяч рублей), Mitsubishi (на 20-53 тысячи рублей), Peugeot (на 20-80 тысяч рублей). Бренд Ford снизил цену на седаны и хетчбэки Fiesta на 18 тысяч рублей. Правда, все остальные модели этой марки прибавили от 10 до 100 тысяч рублей. Ранее в конце 2018 года на 18-23 тысячи рублей подорожали две модели немецкой марки Volkswagen - пикап Amarok и универсал Caddy, а японский бренд Subaru добавил по 20-30 тысяч рублей к кроссоверам XV и Forester нового поколения.