Батальон Кантемировской дивизии укомплектуют танками Т-34

В подмосковный Наро-Фоминск прибыли тридцать танков Т-34, которые Россия получила в дар от Лаоса. Они войдут в состав знаменитой Кантемировской дивизии, известной еще со времен Великой Отечественной войны.

О возвращении танков в Россию министр обороны РФ Сергей Шойгу договорился во время официального визита в Лаос год тому назад. Т-34 доставили морем во Владивосток и на железнодорожных платформах они проехали всю страну. Бронетехника в рабочем состоянии, до недавнего времени танки находились на вооружении армии Лаоса.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, для Т-34 подготовили специальное хранилище, отобрали танкистов, которые пройдут переобучение. И уже к 1 марта новый батальон 13-го полка приступит к выполнению своих задач.

По словам заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, танки будут участвовать в исторических теле- и кинопроектах, пополнят коллекции исторических музеев. А пока экипажи начнут подготовку к Параду Победы на Красной площади.