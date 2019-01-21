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21.01.2019,  
10:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Батальон Кантемировской дивизии укомплектуют танками Т-34

В подмосковный Наро-Фоминск прибыли тридцать танков Т-34, которые Россия получила в дар от Лаоса. Они войдут в состав знаменитой Кантемировской дивизии, известной еще со времен Великой Отечественной войны.

В Лаосе откроют представительство Минобороны РФ

О возвращении танков в Россию министр обороны РФ Сергей Шойгу договорился во время официального визита в Лаос год тому назад. Т-34 доставили морем во Владивосток и на железнодорожных платформах они проехали всю страну. Бронетехника в рабочем состоянии, до недавнего времени танки находились на вооружении армии Лаоса.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, для Т-34 подготовили специальное хранилище, отобрали танкистов, которые пройдут переобучение. И уже к 1 марта новый батальон 13-го полка приступит к выполнению своих задач.

По словам заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, танки будут участвовать в исторических теле- и кинопроектах, пополнят коллекции исторических музеев. А пока экипажи начнут подготовку к Параду Победы на Красной площади.

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