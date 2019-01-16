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16.01.2019 09:42
Рубрика: Власть
Проект: Армия

В Новосибирск прибыл эшелон с легендарными танками Т-34

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Новосибирск прибыл железнодорожный эшелон с тридцатью танками Т-34. Легендарные боевые машины, стоявшие на вооружении лаоской армии, были переданы России.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Танки Т-34 из Лаоса добрались до Читы

- На перроне вокзала Новосибирск-Главный танки встречали ветераны Великой Отечественной войны, руководство 41-й общевойсковой армии, представители правительства Новосибирской области и жители Новосибирска, - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦВО.

Напомним, в январе прошлого года договоренность о возвращении танков Т-34 в Россию была достигнута во время визита в Лаос министра обороны РФ Сергея Шойгу. Боевые машины преодолели более 4,5 тысячи километров по морю и прибыли во Владивосток. Теперь легендарные танки едут по железной дороге в город Наро-Фоминск через всю страну. На станциях эшелон приветствуют россияне.

Как сообщала "РГ", конструкторы "Уралвагонзавода" уже обнаружили среди "лаосской тридцатки" танк, созданный в Нижнем Тагиле в 1945 году. У боевой машины есть особая примета - "безбалочный нос". Ни на каком другом советском танковом заводе к такому способу сварки не прибегали.

Танки из Лаоса станут музейными экспонатами и будут принимать участие в Парадах Победы в различных городах России. Машины также задействуют в съемках фильмов о Великой Отечественной войне.

Справка "РГ"

По данным Минобороны, Т-34 по праву считается лучшим танком своего времени, им установлен десяток рекордов, которые вряд ли удастся превзойти. Один из них - по массовости выпуска. С 1940 по 1946 годы было произведено более 58 тысяч этих танков. Спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны действующих Т-34 осталось очень мало.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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