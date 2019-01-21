Фестиваль "Воронежская камерата" соберет солистов с мировым именем

Музыка разных эпох и стилей - от барокко до джаз-рока - прозвучит в столице Черноземья на II фестивале "Воронежская камерата". Он состоится с 15 по 18 апреля. Продажа билетов стартовала 21 января.

За четыре весенних дня в филармонии и на других площадках состоится семь концертов, а также встречи с ведущими музыкальными критиками.

Меломаны услышат лучших исполнителей Москвы и Санкт-Петербурга. На фестиваль приглашен Государственный камерный оркестр России и "Академия камерной музыки" (струнный квартет солистов оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса), пианисты Александр Маслов и Ника Мельникова. Москвичка Мария Успенская - одна из лучших молодых клавиристок страны - раскроет воронежцам возможности клавесина. В Воронеже есть свой инструмент - реплика французского, сделанного в 1769 году.

Ценители вокальной музыки ждут концерта солистки "Новой оперы" и Венгерского государственного оперного театра Полины Шамаевой. Уроженка Воронежа, она выиграла в 2017 году в конкурсе "Большая опера" на телеканале "Культура".

Какой может быть камерная музыка в XXI веке, смешавшем все жанры и национальные традиции, покажет играющий в стиле кроссовер Compromise-quartet (баян, гитара, кахон, контрабас).

В фестивале примут участие и воронежцы - солист театра оперы и балета баритон Алексей Тюхин, артисты филармонии Елена Старкова, Галина Леонова и Евгения Уварова. Лекцию "Пять миллисекунд классической музыки, или Почему барокко уступило джаз-року" прочитает самый молодой главный редактор в истории журнала "Музыкальная академия", солист инди-группы OQJAV Ярослав Тимофеев.

О расписании "Воронежской камераты" и программе лояльности для зрителей можно узнать по телефону (473) 255-48-77. Подробности и актуальные новости проекта - на сайте филармонии.