Московский планетарий составил карту полного затмения Луны

Московский планетарий опубликовал карту-расписание полного затмения Луны. Оно началось в 6:34 по московскому времени.

Полную фазу затмения, во время которого Луна может поменять цвет на красный, бурый или коричневый, будут наблюдать жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, Дальнего Востока. Москвичам может помешать любоваться затмением высокая облачность.

Пика затмение достигло в 08:12. Полное затмение завершится в 08:44, полутеневое затмение - в 10:48. В итоге продолжительность теневого затмения составит 3 часа 17 минут, а его полной фазы - 1 час 3 минуты.

Как ранее пояснили "РГ" в пресс-службе Пулковской обсерватории, лунное затмение - достаточно частое явление, ничего уникального в нем нет. Оно происходит регулярно и случается из-за того, что Луна попадает в тень Земли.

При этом цвет естественного спутника нашей планеты зависит от того, насколько освещенным он остается.