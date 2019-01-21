Концертный зал "Зарядье" продолжает баловать публику изысканным репертуаром. Одно из значимых его направлений - выступления мировых звезд оперы первой величины из числа тех, чьи имена, быть может, и не растиражированы в попсовых масштабах, но все это певцы из высшей лиги современного оперного искусства. Новогодний марафон стартовал с концерта Барбары Фриттоли: примадонна представила московской аудитории свои лучшие вокальные миниатюры.

Сегодня, выходя за пределы оперного театра, знаменитые певцы все чаще оказываются на стадионах и прочих многотысячных площадках, где микрофонное звучание шлягеров - вещь сама собой разумеющаяся. И лишь единицы дают себе труд хотя бы изредка готовить настоящую сольную программу, исполняемую в дуэте с пианистом. Барбара Фриттоли рискнула и отправилась в гастрольный тур, представляя камерный вечер, где звучит исключительно "незапетая" камерная вокальная музыка итальянских и французских композиторов. Так, уроженка Милана Барбара Фриттоли и известная грузинская пианистка Мзия Бахтуридзе вышли на сцену "Зарядья".

Первое отделение было отдано итальянцам. Поначалу, когда звучали канцоны Доницетти ("Слеза") и Верди ("Изгнанник" и "Сторнелло"), певица явно осторожничала, прислушиваясь, вживалась в зал. Потом настал черед трех фрагментов из семичастного вокального цикла "Песнь Воспоминаний" малоизвестного итальянского автора второй половины XIX века Джузеппе Мартуччи, которого очень ценит выдающийся дирижер Риккардо Мути, сыгравший в творческой судьбе Фриттоли одну из самых ключевых ролей, и, конечно, "Песен Амаранты" Франческо Паоло Тости, что, наоборот, очень любимы на Апеннинах. Все сумрачно и крайне тревожно.

Выбор репертуара казался эмоционально слишком монохромным - однозначно мрачным и даже трагическим, но, наверное, отражающим душевное состояние певицы, переживающей ныне период разлук и разочарований. При этом ее сопрано при стопроцентной поддержке иногда слишком "мягкого" фортепиано Мзии Бахтуридзе звучало очень академично и сдержанно в вокальной подаче. Правда, в верхнем регистре голос порой предательски срывался и не всегда хватало "длины дыхания".

Во второй, французской части неизбывно печальная атмосфера вечера сохранилась. Романсы и песни Клода Дебюсси, Анри Дюпарка, Гектора Берлиоза с некоторым импрессионистским шармом хорошо ложились на красивое лирическое сопрано Фриттоли, что прекрасно огранено. И все же было очевидно, что певица еще находится в стадии освоения во многом новой для себя программы: еще не все произведения "впеты", то и дело возникает необходимость заглянуть в ноты, а в прозвучавших под занавес программы знаменитых "Дорогах любви" Франсиса Пуленка все же хотелось почувствовать немного больше страсти, желания бороться за свое чувство. Но в ставших финалом концерта ариях Адрианны Лекуврер из одноименной оперы Чилеа, было лишь артистическое созерцание абсолютной красоты. Барбара Фриттоли подтвердила репутацию настоящей академической певицы.

В "Зарядье" продолжается парад оперных звезд из разных стран мира

А в "Зарядье" парад самых разных оперных звезд продолжается. Уже меньше чем через месяц Мзия Бахтуридзе вернется в Москву, чтобы 20 февраля выступить в тандеме со знаменитым мексиканским тенором Рамоном Варгасом. Но прежде 6-го числа концерт даст именитая меццо-сопрано чешка Магдалена Кожена, а 22-го - молодой, но востребованный уже по всему миру польский контртенор Якуб Йозеф Орлинский. И в марте ожидается три интереснейших вокальных вечера: 1-го даст концерт выдающаяся латышская меццо-сопрано Элина Гаранча, 14-го выступит с изысканной программой уникальный английский тенор Йэн Бостридж. 28-го вместе с ансамблем Pratum Integrum выступит еще один контртенор - румын Валер Сабадус. "Зарядье" на первом году своей концертной жизни успешно влюбляет в себя и просвещенных меломанов, и самую широкую публику.

Прямая речь

Барбара Фриттоли:

- Я очень рада, что после десятилетнего перерыва вновь приехала в Москву. Мне очень понравился этот новый красивый концертный зал, его акустика очень хороша для певца. Я довольна концертом, хотя, конечно же, я все время в поиске. Если человек приходит к выводу, что он достиг своего максимума, в этот момент его карьера неизбежно начинает рушиться. Постоянно должен витать критический дух по отношению к самому себе. Нельзя почивать на лаврах, это всегда приводит к краху. Я стараюсь всегда, в любых жизненных обстоятельствах оставаться профессионалом. Если я и смогла превзойти кого-то, то только благодаря профессионализму, а не потому, что у меня голос красивый или капризный "примадонский" характер. Я очень серьезно отношусь к работе, и это вознаграждается. Я помню, что карьера может быть в любой момент прервана по какой-то причине, например из-за болезни. А еще есть молодые, которые идут вперед... Но я католичка и поэтому всегда благодарю Бога за то, что я жива, за то, что у меня есть голос, за дочку - этот самый потрясающий подарок... Я удовлетворена тем, что дала мне жизнь, и не ищу большего.