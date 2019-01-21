В скором времени управлять автомобилем, взятым в краткосрочную аренду, то есть по так называемому каршерингу, водители будут под строгим присмотром со стороны компании. Эти автомобили оборудуют видеокамерами, которые будут контролировать водителя.

Причем камеры будут скрытыми. Да, водитель будет знать об их наличии, но где они установлены, ему не известно. С такой инициативой выступила рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет".

Как сообщил представитель этой организации корреспонденту РИА Новости, уже к концу года весь каршеринговый автопарк в России может быть под наблюдением. В салонах авто уже с конца весны станут появиться скрытые камеры. По словам собеседника агентства, полученные с камер данные будут храниться на серверах компаний, и их будут просматривать по запросу МВД или прокуратуры в случае воровства.

Напомним, что буквально накануне одна из крупнейших российских каршеринговых компаний обнародовала список всего, что было похищено из автомобилей за прошлый год. Помимо огромного количества литров незамерзающей жидкости, которой, конечно же, воспользовались владельцы собственных авто, были похищены "дворники" в неисчислимом количестве. Также пользователи автомобилей не брезговали ковриками, которых было похищено около сотни. Злоумышленники умыкнули 9 автомагнитол, сняли 146 аккумуляторов. Но и этим перечень похищенного не ограничивается. Кому-то потребовались сидения. В результате 14 автокресел были украдены. А кому-то - никак без руля. Поэтому 9 "баранок" исчезли в неизвестном направлении.

И это все происходит при том, что каршеринговые компании ведут строгий учет тех, кто пользуется их машинами. Человек должен установить специальное приложение в смартфоне, зарегистрироваться, все данные его прав известны. Номер телефона тоже. Он открывает машину с помощью приложения после авторизации. Так почему нельзя вычислить того, кто испортил, изгадил, повредил автомобиль или бросил его, перекрыв дорогу?

Вряд ли скрытые камеры станут эффективным способом борьбы со злоумышленниками. Тем более что скорее всего и они станут объектами охоты. Тем более что на рынке они ценятся.

Кстати, изначально предлагается устанавливать муляжи таких камер, чтобы оценить реакцию пользователей.

Надо сказать, что арендаторы этих машин довольно гнусно к ним относятся. Одна из компаний попыталась установить в качестве эксперимента телематические устройства, которые покажут манеру вождения пользователей. После получения первых данных компания отказалась от этой идеи. Абсолютное большинство арендаторов ездят так, как будто правил не существует. И никто не старается беречь чужую машину. Увы, но это отношение пользователей никакими камерами не исправить.