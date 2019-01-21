Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Geely назвала дату продаж обновленного бюджетного кроссовера 19:11
В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа 17:02
"Заряженные" Lada Vesta начали поступать к дилерам 16:00
В России появится ультрадешевый грузовичок: известна цена 15:28
21.01.2019 18:24
Рубрика: Коммерческий транспорт

За рулем, но под присмотром

Столичные машины каршеринга предложено оснастить видеокамерами
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 12 (7770)
В скором времени управлять автомобилем, взятым в краткосрочную аренду, то есть по так называемому каршерингу, водители будут под строгим присмотром со стороны компании. Эти автомобили оборудуют видеокамерами, которые будут контролировать водителя.
Спасут ли камеры в каршеринговых машинах от воровства или станут предметом охоты злоумышленников? Фото: Сергей Михеев/РГ Спасут ли камеры в каршеринговых машинах от воровства или станут предметом охоты злоумышленников? Фото: Сергей Михеев/РГ
Спасут ли камеры в каршеринговых машинах от воровства или станут предметом охоты злоумышленников? Фото: Сергей Михеев/РГ

Причем камеры будут скрытыми. Да, водитель будет знать об их наличии, но где они установлены, ему не известно. С такой инициативой выступила рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Что крадут из автомобилей пользователи каршеринга

Как сообщил представитель этой организации корреспонденту РИА Новости, уже к концу года весь каршеринговый автопарк в России может быть под наблюдением. В салонах авто уже с конца весны станут появиться скрытые камеры. По словам собеседника агентства, полученные с камер данные будут храниться на серверах компаний, и их будут просматривать по запросу МВД или прокуратуры в случае воровства.

Напомним, что буквально накануне одна из крупнейших российских каршеринговых компаний обнародовала список всего, что было похищено из автомобилей за прошлый год. Помимо огромного количества литров незамерзающей жидкости, которой, конечно же, воспользовались владельцы собственных авто, были похищены "дворники" в неисчислимом количестве. Также пользователи автомобилей не брезговали ковриками, которых было похищено около сотни. Злоумышленники умыкнули 9 автомагнитол, сняли 146 аккумуляторов. Но и этим перечень похищенного не ограничивается. Кому-то потребовались сидения. В результате 14 автокресел были украдены. А кому-то - никак без руля. Поэтому 9 "баранок" исчезли в неизвестном направлении.

И это все происходит при том, что каршеринговые компании ведут строгий учет тех, кто пользуется их машинами. Человек должен установить специальное приложение в смартфоне, зарегистрироваться, все данные его прав известны. Номер телефона тоже. Он открывает машину с помощью приложения после авторизации. Так почему нельзя вычислить того, кто испортил, изгадил, повредил автомобиль или бросил его, перекрыв дорогу?

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге

Вряд ли скрытые камеры станут эффективным способом борьбы со злоумышленниками. Тем более что скорее всего и они станут объектами охоты. Тем более что на рынке они ценятся.

Кстати, изначально предлагается устанавливать муляжи таких камер, чтобы оценить реакцию пользователей.

Надо сказать, что арендаторы этих машин довольно гнусно к ним относятся. Одна из компаний попыталась установить в качестве эксперимента телематические устройства, которые покажут манеру вождения пользователей. После получения первых данных компания отказалась от этой идеи. Абсолютное большинство арендаторов ездят так, как будто правил не существует. И никто не старается беречь чужую машину. Увы, но это отношение пользователей никакими камерами не исправить.