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21.01.2019 17:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Забайкалье и Бурятия начнут предоставлять "дальневосточные гектары" летом

Текст: Владимир Кузьмин
"Дальневосточные гектары" в Бурятии и Забайкальском крае начнут выдавать с июля. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Правительство постепенно внедряет действие федеральных программ, действующих для ДФО, на два его новых субъекта - Республику Бурятия и Забайкальский край. В ноябре прошлого года регионы указом президента вошли в состав федерального округа.

По словам Трутнева, идет распределение средств по программе создания условий для жизни в центрах экономического роста.

"В течение трех лет, начиная с 2019 года, на Бурятию и Забайкалье в равных долях будет направлено 19,8 миллиардов рублей", - заявил он на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
Дальневосточные гектары будут давать рядом с городами

В Забайкальском крае будут построены 40 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтированы 80 объектов здравоохранения, приобретено оборудование для 19 учреждений, построены три детских сада, три школы, приобретено оборудование для семи среднеспециальных учебных заведений, построены 60 универсальных спортивных площадок. Примерно такой же объем намечен и в Бурятии.

До конца недели ожидаются предложения по созданию территорий опережающего развития в регионах. При этом вице-премьер намерен на следующей неделе лично приехать на места, чтобы убедиться в основаниях для ТОР.

Раздача "дальневосточных гектаров" в Бурятии и Забайкалье начнется в середине года. "Нам нужно уточнить кадастр, завести карты в систему электронного сервиса, кроме того, субъекты должны определиться с теми территориями, где они планируют предоставлять один гектар", - объяснил Юрий Трутнев. В регионах много особо охраняемых зон, где раздача земли исключена.

"Эта работа будет вестись в течение полугода. С 1 июля мы планируем также поэтапно, как это делалось на других территориях, начиная только с жителей данных субъектов, предоставлять один гектар", - заверил зампред правительства.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Земля ДФО Бурятия ДФО Забайкальский край Выдача дальневосточного гектара
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