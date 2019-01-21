В Перми вручили награды очевидцам пожара, которые спасли людей из огня

Сегодня в Перми глава региона Максим Решетников вручил награды пермякам, которые стали очевидцами пожара в офисном центре на улице Монастырской и спасли из огня несколько человек.

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, награды вручены Юрию Попову, Олегу Изгагину, Сиражутдину Абдулгаджиеву, которые с помощью ручной строительной лестницы спасли беременную женщину из окна третьего этажа, а также Дмитрию Лиферову и Алексею Ваганову, которые в условиях сильного задымления выводили людей из горящего здания.

Напомним, пожар в пермском офисном центре произошел 17 января. По информации краевого главка МЧС, всего из горящего здания было спасено 15 человек. Сейчас в медицинских учреждениях находятся четыре человека, пострадавшие при пожаре.