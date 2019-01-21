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21.01.2019 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Завершено расследование дела нижегородки, убившей своих детей

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

СУ СК по Нижегородской области завершило расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве двоих своих детей.

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Как уже писала "РГ", эта трагедия произошла 25 апреля прошлого года. По версии правоохранителей, девушка задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднем сиденье арендованной иномарки, после чего попыталась избавиться от тел и скрыть следы преступления. В лесополосе около деревни Шалдеж она подожгла мертвых детей, но испугалась, что ее могут увидеть охотники. Потушив огонь водой, обвиняемая забрала тела и осуществила задуманное на следующий день в заброшенном строении около деревни Осинки Семеновского района. На место прибыли пожарные, которые и обнаружили страшную находку.

Следователи довольно быстро нашли молодую маму, которая первоначально во всем созналась. Сообщалось, что причиной убийства стало якобы удручающее финансовое положение девушки: она не работала, растила детей одна. Но вместе с тем выяснилось, что нижегородка ежемесячно тратила более 40 тысяч рублей на аренду машины, а незадолго до убийства малышей купила путевку за границу. А в ходе расследования в деле добавился еще один эпизод: обвиняемая, проживая у своих знакомых в квартире дома по проспекту Бусыгина, похитила ювелирные украшения на сумму около 140 тысяч рублей.

Сейчас, говорится в материалах СУ СК по региону, от первоначальных показаний она отказалась. Женщина заключена под стражу, материалы уголовного дела скоро будут отправлены в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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