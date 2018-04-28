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28.04.2018 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде арестовали женщину, убившую двоих своих детей

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Московский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца 27-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве своих малолетних детей, сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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Как уже писала "РГ", о потрясшем регион преступлении стало известно 26 апреля. Тогда в Семеновском районе пожарные приехали тушить заброшенное бетонное здание овощехранилища. Когда возгорание было ликвидировано, на месте обнаружили тела двух детей, обгоревшие настолько, что изначально нельзя даже было определить их пол.

Несмотря на это, следователи довольно быстро установили главную подозреваемую - мать убитых малышей, которая вскоре во всем созналась. Выяснилось, что само преступление произошло еще 25 апреля - в этот день девушка задушила 4-летнюю дочку и 2-летнего сына на заднем сиденье арендованной иномарки, после чего попыталась избавиться от тел и скрыть следы преступления.

Сперва она попробовала сжечь убитых детей в лесополосе около деревни Шалдеж, но не довела задуманное до конца, так как испугалась, что ее заметят местные жители или охотники. Вторая попытка произошла на следующий день в том же Семеновском районе, только в более безлюдном месте. Тогда-то о преступлении и стало известно правоохранителям.

Из первых показаний обвиняемой следует, что основным мотивом являлось якобы удручающее финансовое положение матери: она не работала, растила детей одна. Но вместе с тем выяснилось, что девушка ежемесячно тратила более 40 тысяч рублей на аренду машины, а незадолго до убийства малышей купила путевку за границу.

Сейчас оценкой состояния ее здоровья займутся психиатры. По факту двойного убийства заведено уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ.

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