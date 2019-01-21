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21.01.2019 14:27
Проект: В регионах

СУЭК-Кузбасс будет развивать в регионе дуальное обучение угольщиков

Соглашение с Кузбасским региональным институтом развития профессионального образования (КРИРПО), областным департаментом науки и образования и Ленинск-Кузнецким горнотехническим техникумом о социальном партнерстве заключило АО "СУЭК-Кузбасс". Документ, подписанный в целях повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для предприятий угольной компании ляжет в основу создания ведущего центра дуального обучения в регионе.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

То, что на производство после техникумов и вузов приходят люди, не знакомые с практической стороной профессии, ни для кого не секрет. И угольная отрасль с повышенными рисками аварийности и экстремальными условиями труда ощущает это особенно остро. Дуальное обучение призвано обеспечить быстрое и плавное вхождение молодых специалистов в сложнейший производственный процесс.

- При этой системе 60 процентов учебного времени будущий работник проводит на производстве и лишь 40 - в аудитории, - поясняет замначальника департамента науки и образования Сергей Пфетцер. - А обучением занимаются действующие инженеры и горные мастера, трудоустроенные в образовательное учреждение на условиях совмещения. В свою очередь, они приобретают педагогические и наставнические навыки в институте повышения квалификации. А главный продукт этой деятельности - всесторонне подготовленный студент, прошедший за время обучения основные этапы производства, адаптированный к трудовому процессу и знакомый с техникой безопасности.

АО "СУЭК-Кузбасс" делает ставку именно на такой подход. В компании создана система непрерывного образования, начиная от профориентационной работы со школьниками и заканчивая программой "Ступени роста", охватывающей молодых специалистов. В систему целевой подготовки кадров включены базовые техникумы и вузы. И Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум - одно из основных звеньев цепочки.

- Компания СУЭК пришла к нам в город в 2003 году, когда и ситуация в отрасли, и престиж профессии горняка были, прямо скажем, не на высоте, - вспоминает директор техникума Владимир Лошаков. - С тех пор мы работаем как социальные партнеры. Ежегодно организуем профессиональные пробы для школьников, и желающих их пройти все больше. Практически все, кто их прошел и выдержал конкурс аттестатов, поступили. В этом году при поддержке угольщиков планируем провести конкурс наставников со студентами.

А КРИРПО тесно взаимодействует с учебным центром АО "СУЭК-Кузбасс". Результат масштабного совместного проекта по наставничеству - подготовленное институтом методическое пособие для профессиональных организаций.

- Взаимовыгодное соглашение подписано не "для галочки", оно лишь закрепило все то, чего мы достигли и что еще предстоит сделать, - подчеркнул ректор КРИРПО Аман Тулеев. - Мы заключили уже несколько соглашений с участием крупных производственных компаний и будем продолжать опыт.

- Дуальная система дает шанс тем, у кого нет возможности получить достойное образование, - считает генеральный директор АО "СУЭУ-Кузбасс" Евгений Ютяев. - И благодаря ей, можно без отрыва от производства повышать квалификацию и приобретать высокие компетенции. Сегодня не только угольная - любая отрасль промышленности требует специалистов, способных отвечать новым вызовам времени. И задача бизнеса - показать человеку направление в жизни, найти приложение его знаниям, усилиям и дать достойное рабочее место, способное обеспечить социальную стабильность.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

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