Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги работы в области охраны труда за 2018 год

Новости

Мэр Саранска отчитал чиновников за то, что час ждал автобус 15:20
Появилось видео с места падения российского БТР в пропасть в Абхазии 15:20
Дмитрий Харатьян: Я не должен был играть эту роль в "Гардемаринах" 15:11
Сергей Бодров снимет фильм про Михаила Калашникова 15:10
Лилиан Мори Паскье переизбрана председателем ПАСЕ 14:57
В России начнут производить бесступенчатые коробки передач 14:56
В соцсетях по всему миру выложили фото "кровавой" Луны 14:51
Немецкие безлимитные автобаны предложили запретить 14:40
Операцию по спасению мальчика в Испании осложнил новый слой породы 14:37
Топилин: Мы не получали предложений об изменении длины новогодних каникул 14:37
Генпрокуратура РФ ответила международным следователям по крушению MH17 14:30
В аэропорту Воронежа рассказали об упавшем на хвост самолете 14:30
На что готов Карлос Гон ради освобождения под залог 14:30
Редкий портрет Гоголя выставят на торги 14:15
В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ 14:08
ВОЗ назвала главные угрозы здоровью человечества в 2019 году 14:05
Летящего британского морпеха с реактивным ранцем сняли на видео 14:05
Путин передал слова соболезнования в связи с трагедией в Мексике 14:04
Российская туристка утонула во время дайвинга на Мальдивах 14:02
Номинантами антипремии стали "Золотая малина" Депп, Уиллис и Трампы 13:59
На востоке столицы восстановлено движение троллейбусов 13:56
В Антарктиде найдены останки древних существ 13:56
Первая Toyota Supra продана за 2,1 млн долларов 13:53
В Пулково задержаны грузчики, воровавшие гаджеты из посылок 13:51
Измерена точная продолжительность дня на Сатурне 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
21.01.2019 13:45
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги работы в области охраны труда за 2018 год

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги деятельности в области охраны труда в 2018 году. Работа проводилась с целью создания безопасных и благоприятных условий на всех производственных объектах.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Реализация комплексных мероприятий служит повышению эффективности управления системой охраны труда и формирует корпоративную культуру производственной безопасности среди работников. Результат - минимизация случаев производственного травматизма и уровня профессиональных заболеваний.

Ежегодно предприятие выделяет значительные средства на улучшение труда сотрудников, обеспечение промышленной безопасности, обучение работников. В 2018 году на совершенствование системы управления охраной труда было направлено более 295 млн руб.

Акционерное общество полностью оснастило учебные классы всех структурных подразделений (перекачивающих станций) и филиалов системами видеонаблюдения. Их применение в совокупности с установленными программами на рабочих местах позволяет дистанционно проводить проверку знаний сотрудников по охране труда и позволит сократить командировочные расходы.

Также на объектах общества завершено внедрение системы интерактивного инструктажа для трубопроводчиков линейных. Система позволяет в интерактивном режиме проводить обучение сотрудников по теоретическим вопросам и моделировать производственные ситуации, отрабатывая правильные действия и закрепляя механизм принятия верных решений. В систему включены 3D-модели основного оборудования и материалов, схемы расположения техники. В 2018 году интерактивные инструктажи прошли 156 трубопроводчиков линейных предприятия.

Кроме того, в прошлом году велась работа по обеспечению сотрудников современными средствами защиты, спецодеждой, приспособлениями для безопасного производства работ, была организована вакцинация работников.

В рамках программы Года охраны труда, объявленного в 2019 году в ПАО "Транснефть, продолжится активная реализация комплекса тематических мероприятий. Основная цель - повышение уровня информированности сотрудников об условиях труда, развитие и стимулирование ответственности за соблюдение правил безопасности.

В марте 2019 года АО "Транснефть - Западная Сибирь" в рамках специализированной выставки представит общественности передовые технологии в области безопасности труда. В апреле при участии более 250 сотрудников всех структурных подразделений будут подведены итоги смотра-конкурса на звание "Лучшее подразделение по охране труда". Также в 2019 году состоится ежегодный тематический семинар-совещание, пройдет конкурс "Лучший специалист по охране труда", будет проведен ресертификационный аудит системы управления охраной труда на соответствие международному стандарту BS OHSAS 18001:2007.

Кроме того, в 2019 году специалисты по охране труда организуют открытые уроки для школьников в регионах присутствия, встречи со студентами высших учебных заведений кафедр "Безопасность жизнедеятельности". Продолжится разработка информационных бюллетеней по вопросам безопасности в производстве и повседневной жизни. Запланировано проведение тренингов под руководством ведущих российских специалистов.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ арестовала сборщиков денег для террористов
В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ
"Роскосмос" сформирует отряд женщин-космонавтов
Израиль задействовал линию экстренной связи с военными РФ при ударах по САР
Фильм "Т-34" собрал в прокате более двух миллиардов рублей