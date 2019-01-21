Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги работы в области охраны труда за 2018 год

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги деятельности в области охраны труда в 2018 году. Работа проводилась с целью создания безопасных и благоприятных условий на всех производственных объектах.

Реализация комплексных мероприятий служит повышению эффективности управления системой охраны труда и формирует корпоративную культуру производственной безопасности среди работников. Результат - минимизация случаев производственного травматизма и уровня профессиональных заболеваний.

Ежегодно предприятие выделяет значительные средства на улучшение труда сотрудников, обеспечение промышленной безопасности, обучение работников. В 2018 году на совершенствование системы управления охраной труда было направлено более 295 млн руб.

Акционерное общество полностью оснастило учебные классы всех структурных подразделений (перекачивающих станций) и филиалов системами видеонаблюдения. Их применение в совокупности с установленными программами на рабочих местах позволяет дистанционно проводить проверку знаний сотрудников по охране труда и позволит сократить командировочные расходы.

Также на объектах общества завершено внедрение системы интерактивного инструктажа для трубопроводчиков линейных. Система позволяет в интерактивном режиме проводить обучение сотрудников по теоретическим вопросам и моделировать производственные ситуации, отрабатывая правильные действия и закрепляя механизм принятия верных решений. В систему включены 3D-модели основного оборудования и материалов, схемы расположения техники. В 2018 году интерактивные инструктажи прошли 156 трубопроводчиков линейных предприятия.

Кроме того, в прошлом году велась работа по обеспечению сотрудников современными средствами защиты, спецодеждой, приспособлениями для безопасного производства работ, была организована вакцинация работников.

В рамках программы Года охраны труда, объявленного в 2019 году в ПАО "Транснефть, продолжится активная реализация комплекса тематических мероприятий. Основная цель - повышение уровня информированности сотрудников об условиях труда, развитие и стимулирование ответственности за соблюдение правил безопасности.

В марте 2019 года АО "Транснефть - Западная Сибирь" в рамках специализированной выставки представит общественности передовые технологии в области безопасности труда. В апреле при участии более 250 сотрудников всех структурных подразделений будут подведены итоги смотра-конкурса на звание "Лучшее подразделение по охране труда". Также в 2019 году состоится ежегодный тематический семинар-совещание, пройдет конкурс "Лучший специалист по охране труда", будет проведен ресертификационный аудит системы управления охраной труда на соответствие международному стандарту BS OHSAS 18001:2007.

Кроме того, в 2019 году специалисты по охране труда организуют открытые уроки для школьников в регионах присутствия, встречи со студентами высших учебных заведений кафедр "Безопасность жизнедеятельности". Продолжится разработка информационных бюллетеней по вопросам безопасности в производстве и повседневной жизни. Запланировано проведение тренингов под руководством ведущих российских специалистов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"