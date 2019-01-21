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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Смелая кошка перепугала песцов в Новосибирском зоопарке

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Забавный видеоролик разместили в интернете посетители Новосибирского зоопарка.

Смелая черная кошка, решившая устроить охоту на белых полярных лис, умилила жительницу Новосибирска Нину Курбаткину. Горожанка записала видео охоты и опубликовала его на своем YouTube-канале.

Фото: iStock
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На записи видно, как кошка подкрадывается к клетке с песцами, замирает в ожидании подходящего момента, а затем резко подбегает к прутьям. Песцы пугаются храброго зверя и бросаются прочь. Кошка продолжает игру и пытается просунуть лапы в клетку. Однако песцы впадают в панику и стараются держаться от незнакомки подальше.

По словам сотрудников Новосибирского зоопарка, белая и черная кошки живут на территории учреждения уже несколько лет и чувствуют себя здесь полноправными хозяйками. Домашние кошки - замечательные мамы, берущие на себя заботу о детенышах самых разных животных. Черная "охотница" уже выкормила двух крошечных сервалов и дальневосточного котенка, а белая стала приемной мамой для детенышей енотов и каракалов.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск РГ-Видео
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