Видео: Смелая кошка перепугала песцов в Новосибирском зоопарке

Забавный видеоролик разместили в интернете посетители Новосибирского зоопарка.

Смелая черная кошка, решившая устроить охоту на белых полярных лис, умилила жительницу Новосибирска Нину Курбаткину. Горожанка записала видео охоты и опубликовала его на своем YouTube-канале.

На записи видно, как кошка подкрадывается к клетке с песцами, замирает в ожидании подходящего момента, а затем резко подбегает к прутьям. Песцы пугаются храброго зверя и бросаются прочь. Кошка продолжает игру и пытается просунуть лапы в клетку. Однако песцы впадают в панику и стараются держаться от незнакомки подальше.

По словам сотрудников Новосибирского зоопарка, белая и черная кошки живут на территории учреждения уже несколько лет и чувствуют себя здесь полноправными хозяйками. Домашние кошки - замечательные мамы, берущие на себя заботу о детенышах самых разных животных. Черная "охотница" уже выкормила двух крошечных сервалов и дальневосточного котенка, а белая стала приемной мамой для детенышей енотов и каракалов.