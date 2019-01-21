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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В КБР на 129-м году умерла самая пожилая жительница России

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкакрия)
Фото: Пресс-служба администрации Баксанского района КБР Фото: Пресс-служба администрации Баксанского района КБР
Фото: Пресс-служба администрации Баксанского района КБР

Жительница селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова ушла из жизни в возрасте 128 лет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации района.

"Ушла из жизни долгожительница из селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии, рекордсменка Книги рекордов России Нану Цуковна Шаова. Руководство Баксанского муниципального района выражает свои искренние соболезнования родным и близким", - отмечается в этой информации.

Летом 2017-го года Нану Шаова попала в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны. Тогда сертификат как рекордсмену ей вручил редактор Книги Станислав Коненко.

Он также отметил, что продолжительность жизни женщины является и мировым рекордом, однако для внесения в Книгу рекордов Гиннеса существуют намного более жесткие условия проверки подлинности информации.

Нану Цуковна родилась в 1890 году здесь же, в Заюково, в многодетной семье. Получить образование ей не удалось. Всю свою жизнь женщина посвятила колхозному труду, имеет награды. Первый муж погиб на фронте. Во второй раз семейными узами Нану Шаова связала себя в 1946 году. Вместе со своим супругом они прожили 36 лет, воспитали пятерых детей. Его не стало в 1982-м.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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