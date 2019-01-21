Кубань и Крым готовы принять пострадавших при пожаре на судах

Больницы Крым и Краснодарского края готовы принять пострадавших в результате пожара на двух иностранных суднах в Черном море.

Так, по данным администрации Краснодарского края, уже подготовлены медучреждения Темрюкского района Кубани. Если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться. В случае необходимости к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами.

В свою очередь, как сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко, бригады из трех городов полуострова будут принимать пострадавших с горящих судов. Самых тяжелых больных доставят в ближайшую больницу - в Керчи.

Напомним, в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагами Танзании. По предварительным данным, на корабле "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На судне "Маэстро" 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.