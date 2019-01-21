В Керченском проливе при пожаре на судах погибли 10 моряков

При пожаре на судах в Керченском проливе погибли 10 человек, еще 14 выживших удалось достать из воды. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Напомним, загорелись два судна под флагами Танзании. На корабле "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На судне "Маэстро" 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

Как выяснилось, инцидент произошел на танкере и газовозе при передаче топлива с одного на другой.

В поисково-спасательной операции в Черном море участвуют три спецсудна. В пресс-службе Новороссийского морского торгового порта ТАСС сообщили, что ЧП не повлияло на судоходство в проливе.