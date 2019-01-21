Опубликовано видео пожара на судах в Керченском проливе

В сети появилось видео пожара на двух судах в Керченском проливе, в результате которого, по последним данным, погибли десять моряков.

Как уже писала "РГ", в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии.

В экстренные службы о ЧП сообщили проходившие мимо суда, которые увидели огонь и прыгивающих прямо в воду моряков. Как позже выяснилось, инцидент произошел во время перевалки топлива. Сначала вспыхнул один танкер, а потом и второй.

По данным пресс-службы Росморречфлота, из воды успели достать 24 человека, только 14 из них живы. Судьба семерых моряков пока не известна. Спасательная операция продолжается. Пострадавших же отправят в медицинские учреждения Керчи.