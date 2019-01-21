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21.01.2019 15:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Появилось видео с места падения российского БТР в пропасть в Абхазии

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край - Республика Абхазия)

В Сети интернет появилось видео с места падения российского БТР в пропасть в Абхазии.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Судя по кадрам, авария произошла на повороте горной дороги. На записи видно огромное расстояние, которое пролетела боевая машина, прежде чем упасть на дно пропасти. Также можно хорошо рассмотреть корпус БТР, лежащий в ущелье, в котором протекает небольшая горная речка.

Как ранее уже писала "РГ", при опрокидывании в пропасть БТР российской армии погибли трое военных, а еще двое пострадали и были эвакуированы в военный госпиталь.

- Трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли, еще двое пострадали в результате опрокидывания БТР-80 по пути в пункт постоянной дислокации, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

В ведомстве добавили, что военная машина на сложном участке дороги опрокинулась в ущелье. В результате трое военных, которые в ней находились, погибли, еще двое получили травмы и были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь спецвертолетами Ми-8, имеющими на борту медицинские модули для оказания первой помощи. Пострадавшим военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, однако о состоянии их здоровья на данный момент ничего не сообщается.

Известно, что сейчас в связи с гибелью российских военных возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Среди причин трагической аварии рассматриваются несколько вариантов, в том числе неисправность техники и действия водителя БТР, который мог не справиться с управлением военной машиной.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Абхазия Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео
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