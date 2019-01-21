СК начал проверку после обнаружения тела в шлюпке близ Туапсе

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту найденной в море близ Туапсе шлюпки затонувшего в начале января сухогруза "Волго-Балт" с телом мужчины. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте ведомства.

- Нашли шлюпку 19 января в нейтральных водах Черного моря примерно в 70-100 милях от берега города Туапсе. Предположительно она принадлежит судну "Волго-Балт", в ней обнаружили тело мужчины. Сейчас шлюпку отбуксировали в 415 район якорной стоянки порта Новороссийск, - рассказали правоохранители.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, также устанавливается личность погибшего. Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.