В море близ Туапсе обнаружили шлюпку с телом мужчины

В море близ Туапсе нашли спасательную шлюпку с телом мужчины. Об этом в понедельник сообщили в экстренных службах региона.

Как выяснилось, обнаружил ее следовавший из Туапсе в Грецию теплоход NURS. По предварительным данным, шлюпка принадлежит затонувшему в начале января у берегов Турции сухогрузу "Волго-Балт", а погибший - это член экипажа судна.

Напомним, "Волга-Балт" затонул седьмого января в Черном море у берегов турецкой провинции Самсун. Экипаж состоял из 11 украинцев и двух азербайджанцев. Жертвами крушения стали шесть человек, семь членов экипажа были спасены.