В Керченском проливе при пожаре на судах погибли два человека

При пожаре на одном из загоревшихся в Керченском проливе кораблей погибли два человека. Об этом в понедельник сообщили в экстренных службах Краснодарского края.

Напомним, в районе Керченского пролива загорелись сразу два судна под флагами Танзании. По предварительным данным, на корабле "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На судне "Маэстро" 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

По данным Росморречфлота, горят танкер и газовоз. Возгорание произошло при передаче топлива с одного корабля на другой.